لاعبو الأهلي يمنحون محمود الخطيب ميدالياتهم بعد التتويج بالسوبر الأفريقي (فيديو)

أهدى لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري ميدالياتهم الذهبية بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي.

وقام لاعبو الأهلي بخلع ميدالياتهم وقاموا بتقليدها لمحمود الخطيب رئيس النادي، تقديرًا منهم لرئيسهم.

لقطة اليوم بامتياز❤️ لاعبو #الاهلي يتوجون محمود الخطيب رئيس النادي بميداليات #كأس_السوبر_الإفريقي على منصة التتويج.

الأهلي حسم لقبه السابع بعد الفوز على نهضة بركان 2-0.#السوبر_الأفريقي pic.twitter.com/1rvdTtwgIF — إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2021

وتوج الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه 2-صفر على نهضة بركان المغربي في الدوحة، اليوم الجمعة.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليستدير بجسده ويسدد رائعة بيسراه داخل شباك الحارس زهير العروبي.

وضاعف البديل صلاح محسن النتيجة قبل النهاية بثماني دقائق، بعدما تلقى تمريرة بينية من طاهر محمد طاهر جعلته في وضع انفراد بالعروبي ليراوغه ويضع الكرة في المرمى.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا تسع مرات، وقد حصد لقبه السابع للسوبر القاري وهو رقم قياسي أيضا على حساب نهضة بركان بطل كأس الاتحاد الأفريقي.

وبلغ بطل مصر الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الموسم الحالي، في طريقه للقب العاشر للقارة.