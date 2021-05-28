الأهلي يصعق نهضة بركان ويتوج بكأس السوبر الأفريقي (فيديو)

توج النادي الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي 2/0، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهد سجالا متبادلا، ولكن الفريق المغربي كان صاحب الفرص الأخطر.

ومع حلول الشوط الثاني تقدم الأهلي بالهدف الأول بالدقيقة 57، عن طريق محمد شريف الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، واستدار بطريقة رائعة وسدد كرة بالقدم اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى نهضة بركان.

وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 82، من هجمة مرتدة رائعة، وراوغ الحارس وسدد كرة رائعة داخل شباك نهضة بركان.

وأضاف النادي الأهلي البطولة رقم 7 إلى رصيده من بطولات كأس السوبر الأفريقي، حيث يعد المصري الأكثر تتويجا بلقب السوبر الأفريقي برصيد 6 مرات بدأت عام 2002 بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وانتهت اليوم بالفوز على نهضة بركان المغربي 2/0.