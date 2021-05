كأس السوبر الأفريقي.. نهضة جديدة للأهلي أم سينفجر البركان؟

يستضيف ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي المصري ومنافسه نهضة بركان المغربي، في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وتبدو بطولة السوبر الأفريقي بين نهضة جديدة للأهلي لتأكيد زعامته وتفوقه في القارة السمراء بعد استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا وبين طموح نهضة بركان الذي يبحث عن الانفجار.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح المواجهة المرتقبة بين الأهلي ونهضة بركان، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور 30% من سعة الاستاد، ما يقرب من 5 آلاف مشجع وبصافرة الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وتقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت المغرب.

وتنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، والكأس 3 بصوت المعلق أحمد الطيب، والكأس 6 بصوت المعلق خالد الحدي.

تاريخ السوبر

لم يسبق أن تقابل الأهلي ونهضة بركان في أي مناسبة رسمية أو ودية قبل لقاء السوبر الأفريقي، مساء اليوم الجمعة.

وانطلقت بطولة السوبر الأفريقي عام 1993، وكان أفريكا سبورتس الإيفواري أول بطل لها بالتغلب على الوداد المغربي.

ولم يحصل نهضة بركان على لقب السوبر الأفريقي، كما أنه يخوض البطولة للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب بيراميدز المصري.

ويعد الأهلي المصري الأكثر تتويجا بلقب السوبر الأفريقي برصيد 6 مرات بدأت عام 2002 بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 4/1، ثم الفوز بلقب 2006 على حساب الجيش الملكي المغربي بضربات الترجيح، وحسم لقب 2007 على حساب النجم الساحلي التونسي بركلات الترجيح أيضا.

وتوج الأهلي بلقب السوبر عام 2009 على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة 2/1 ثم حسم اللقب عام 2013 على حساب ليوبار الكونغولي بنتيجة 2/1، وكان التتويج الأخير على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة 3/2 عام 2014.

وخسر الأهلي مباراة السوبر الأفريقي عام 1994 على يد غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 1/0 ثم الخسارة أمام وفاق سطيف الجزائري في نسخة 2015 بركلات الترجيح.

#TotalCAFCL champs 🏆 ➡️ #TotalCAFCSC ❓@AlAhly's incredible journey that took them to Qatar for the second time this year! 🔥 — Total CAFSC 🏆 (@CAFCLCC) May 27, 2021

نهضة جديدة للأهلي

لا شك أن الأهلي المصري عاد بقوة إلى منصات التتويج الأفريقية بعد غياب منذ حصده لقب كأس الكونفدرالية عام 2014.

واستعاد الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه في العام الماضي وتغلب على الزمالك بنتيجة 2/1 في المباراة النهائية، ولكن لقب السوبر الأفريقي يبقى غائبا عن أحضان القلعة الحمراء منذ 7 أعوام كاملة.

ويعتبر التتويج بلقب السوبر الأفريقي بمثابة تأكيد للنهضة الكروية التي يعيشها الأهلي بعد إعادة ترتيب أوراق الفريق الأحمر في العامين الأخيرين واستقدام مدربين مميزين سواء السويسري رينيه فايلر أو خبرات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بخلاف تجديد دماء الفريق.

#TotalCAFCC champs 🏆 ➡️ #TotalCAFCSC ❓@RSBfootball's road that crowned them kings of the competition and booked their ticket to Qatar! 🔥 — Total CAFSC 🏆 (@CAFCLCC) May 27, 2021

ويؤكد أهمية هذا اللقب رئاسة محمود الخطيب أسطورة القلعة الحمراء ورئيس النادي بنفسه مهام بعثة الفريق، ومطالبته اللاعبين بإضافة هذا اللقب الذي يقرب الأهلي أيضا من رصيد الألقاب القارية لريال مدريد الإسباني.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في التصنيف الخاص بالأندية العالمية الأكثر تتويجا برصيد 21 لقبا مقابل 26 لريال مدريد صاحب الصدارة.

ودفعت كل هذه الأمور المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي للتأكيد خلال المؤتمر الصحفي أن فريقه يملك كل المقومات للتتويج بلقب السوبر، كما أنه يحترم منافسه نهضة بركان ويسعى لحسم البطولة.

وأشار إلى أنه لا يشكو أي ضغوط في ظل دعم رئيس النادي محمود الخطيب، كما أنه يعلم جيدا أوراق نهضة بركان ودرسه بقوة في الفترة الأخيرة، ويعلم طريقة لعبه جيدا.

ويغيب عن الأهلي مهاجمه مروان محسن ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد، ولكن الفريق الأحمر يستعيد خدمات التونسي علي معلول بعد تعافيه من الإصابة بجانب حمدي فتحي وأيمن أشرف.

ومن المرجح أن يعتمد موسيماني على طريقة اللعب التقليدية 4/2/3/1، وسيكون التشكيل الأقرب للأهلي بقيادة حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه رباعي خط الدفاع المغربي بدر بانون وياسر إبراهيم والظهير الأيمن محمد هاني والظهير الأيسر أيمن أشرف أو علي معلول.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره المالي أليو ديانغ وأمامهما محمد مجدي أفشة صانع الألعاب، بينما تبقى مفاضلة موسيماني بين ثنائي الأطراف طاهر محمد طاهر وصلاح محسن والنيجيري جونيور أجاي وحسين الشحات.

وتبدو كفة الشحات وأجاي الأرجح لخبرات الثنائي مع وجود المهاجم محمد شريف لقيادة الخط الأمامي.

ويرى محمود أبو الدهب مدافع الأهلي الأسبق أن الفريق الأحمر الأقرب للتتويج بلقب السوبر الأفريقي؛ لأنه الأكثر هدوءا وخبرة وتركيزا.

وأكد أبو الدهب لشبكة ”إرم نيوز“ أن الأهلي لديه فريق متكامل وخاصة مع عودة اللاعبين المصابين وتحديدا علي معلول، فهو أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين حضروا إلى مصر في السنوات الأخيرة.

وتوقع أبو الدهب أن يلعب موسيماني بتشكيلته المعتادة مع وجود طاهر على حساب الشحات؛ لأنه يجيد التسديد وأكثر فاعلية على المرمى.

2002 🏆 ➡️ 2006 🏆 ➡️ 2007 🏆 ➡️ 2009 🏆 ➡️ 2013 🏆 ➡️ 2014 🏆 ➡️ ?@AlAhly is 2 titles ahead of any other team in #TotalCAFSC 🇪🇬 pic.twitter.com/MSTXFJGuDV — Total CAFSC 🏆 (@CAFCLCC) May 27, 2021

انفجار البركان

يدخل نهضة بركان المباراة وهو في وضعية غير جيدة بالمرة، فترتيبه حاليا الحادي عشر في الدوري المغربي برصيد 23 نقطة من 18 مباراة، وتلقى 7 هزائم وتعادل 5 مرات، كما أنه ابتعد عن المنافسة.

ورحل عن نهضة بركان مدربه طارق السكتيوي وتولى المهمة الإسباني خوان بيدرو بنعلي، الذي يحاول تحسين وضعية الفريق الذي غادر مبكرا منافسات الكونفدرالية هذا الموسم.

ويتطلع نهضة بركان للانفجار وتحقيق ثاني لقب قاري والرد على الانتقادات التي تحاصر لاعبيه ومدربه الذي أكد في المؤتمر الصحفي أنه يجب الإيمان بقدرات الفريق على تحقيق لقب السوبر.

وأشار بيدرو إلى أنه يعلم جيدا قدرات الأهلي وتاريخه الكبير ولكنه سيلعب لتحقيق اللقب أيضا، والفرص متساوية بين الفريقين لحسم البطولة.

ويميل بيدرو للعودة لطريقة 4/4/2 بعد أن عانى من تراجع النتائج مع طريقة الثلاثة مدافعين، ويعتمد مدرب نهضة بركان على تشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى المخضرم زهير العروبي، وأمامه الرباعي إيسوفو دابو وحمزة الركراكي، ويمينا عمر النمساوي ويسارا محمد عزيز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط آلان تراوري وبجواره العربي الناجي وبكر الهلالي وزكريا حدراف، مع ثنائي الهجوم حمدي لعشير ومحسن ياجور.

وقال رشيد الطوسي مدرب نهضة بركان الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة بين فريقين كبيرين، فنهضة بركان هو بطل الكونفدرالية بجانب الأهلي زعيم القارة وصاحب التاريخ العريض.

وأشار إلى أن نهضة بركان لديه بعض عناصر الخبرة التي يتسلح بها، مثل: محسن ياجور وحدراف والنمساوي، ولكن تراجع النتائج قد يؤثر بالسلب على معنويات اللاعبين وثقتهم في قدراتهم.