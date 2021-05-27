موسيماني: أنتظر السوبر الأفريقي.. ومدرب نهضة بركان: لا مجال للخوف من الأهلي

شدد المدير الفني للأهلي المصري، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على قوة فريق نهضة بركان المغربي، قبل لقاء الفريقين المرتقب بكأس السوبر الأفريقي، غدا الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، عشية المباراة بالدوحة أن نهضة بركان يمتلك عناصر مميزة، ولديه مدير فني إسباني يعرفه جيدا، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الأهلي يسعى للفوز، والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وأضاف: ”الأهلي ينتظر السوبر الأفريقي منذ فترة“، معربا عن ثقته في قدرة الفريق على التتويج بالبطولة رغم صعوبة اللقاء“.

وصول الأهلي المصري إلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد للمران الرئيس استعدادا لملاقاة نهضة بركان على كأس #السوبر_الافريقي pic.twitter.com/IqTYy59am4 — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 27, 2021

وتابع: ”نهضة بركان من الفرق القوية والمميزة، ولديه عناصر جيدة تمتلك خبرة كبيرة، بالإضافة لمدير فني إسباني جيد، كنت أعرفه شخصيا“.

وأوضح: ”شاهدت عدة مباريات لبركان، وبكل تأكيد هو فريق مميز، وتغلب على بيراميدز المصري بنهائي الكونفيدرالية العام الماضي، لكن الأهلي قادر على حسم المباراة لصالحه، والتتويج بالسوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه“.

وأكمل: ”الأهلي خاض أربع مباريات قوية خلال فترة زمنية قصيرة، أمام الاتحاد والزمالك في الدوري المصري، ومباراتين في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وسافر خلال هذه الفترة من القاهرة لجوهانسبرغ، ثم من جوهانسبرغ للدوحة، وهو ما شكل عبئا بدنيا وذهنيا على اللاعبين، لذلك حاولنا خلال الفترة الماضية تجهيز اللاعبين ذهنيا لمباراة نهضة بركان“.

وأشار مدرب الأهلي: ”عندما تكون مدربا لناد بحجم الأهلي، في كل مباراة يكون عليك ضغوط، هناك ضغوط في مباريات أفريقيا، وفي الدوري المحلي، وغدا أمام نهضة بركان، وبعدها أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا“.

واستطرد: ”يتعين علينا تحمل كل ذلك، وتحقيق النتائج الجيدة، لأننا نتحمل أيضا مسؤولية إسعاد جماهيرنا التي تساندنا في كل مكان“.

مدرب نهضة بركان: لا مكان للخوف من الأهلي

أكد المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، خوان بيدرو بنعلي، أنه يعرف جيدا اسم وقيمة الأهلي المصري، بصفته أحد أهم وأكبر الفرق في أفريقيا، قبل لقاء الفريقين المرتقب، غدا الجمعة.

قال بيدرو في مؤتمر صحفي عقده في الدوحة، اليوم الخميس: ”مواجهتي مع الأهلي هي نهائي بين فريقين كبيرين“.

وأضاف: ”نعرف الأهلي جيدا، وهو أحد أكبر الفرق في أفريقيا، لكن هذه مباراة كرة قدم ستلعب على أرض الملعب ونحن ننتظرها“.

وأوضح: ”لا توجد مفاجآت في كرة القدم، سنلعب لمدة 90 دقيقة، وربما ركلات ترجيح، ولنرى من سيفوز بعد ذلك؟، إذا اعتقدنا أن فوزنا مفاجأة لما جئنا إلى هنا“.

وتابع: ”منافسة مختلفة عن المنافسة المحلية، في الدوري المغربي كان لدينا العديد من اللاعبين المصابين والمرهقين، لكن الآن لدينا ما يكفي من الوقت للاستعداد لهذه المباراة“.

وأكد مدرب بركان: ”نحترم الأهلي لكنه لا مكان للخوف فهي مباراة في كرة القدم، ويجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو وأن نكون جاهزين لكل شيء“.

ويسعى نهضة بركان لأن يصبح الفريق المغربي الرابع الذي يتوج باللقب بعد الرجاء، والوداد، والمغرب الفاسي.