رسميا.. حنبعل المجبري يختار الانضمام لمنتخب تونس

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان مقتضب موافقة حنبعل المجبري (18 عاما) لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي على تمثيل منتخب تونس بدلا من فرنسا.

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وبذل الاتحاد التونسي لكرة القدم، جهدا كبيرا لاقناع المجبري بتمثيل منتخب تونس في ظل منافسة مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.



وقال الاتحاد التونسي في بيان مقتضب :“حنبعل المجبري.. مرحبا بك في بلدك ومنتخب تونس“.

وشارك المجبري في مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام ولفارهامبتون، كما حصل على جائزة لاعب ألعام في الفريق الرديف.

ووقع لاعب مانشستر يونايتد على الوثائق الضرورية التي سينضم بموجبها لمنتخب نسور قرطاج.

المجبري ولد العام 2003 في فرنسا، وسبق له تمثيل منتخبات الفئات السنية الفرنسية.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أعلن أيضا انضمام عمر الرقيق لاعب آرسنال لمنتخب تونس.

وينتظر أن ينضم اللاعبان إلى تشكيلة تونس استعدادا لخوض ثلاث مباريات ودية ضد الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي في يونيو حزيران المقبل.