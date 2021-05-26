كاف يعلن المواعيد النهائية لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، 18 يونيو المقبل، موعدًا لمباراة الذهاب بين الترجي التونسي، والأهلي المصري، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وذكر ”كاف“ عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن مواجهة الذهاب بين الترجي والأهلي ستقام في تونس، 18 يونيو المقبل، فيما تقام مواجهة الإياب 25 من الشهر ذاته.

وأضاف:“الوداد البيضاوي المغربي سيستضيف فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي، 18 يونيو، فيما تقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا، 25 من الشهر ذاته.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من المسابقة، عقب تخطيه صن داونز الجنوب أفريقي 3-1 بمجموع المباراتين، فيما وصل الترجي التونسي للدور ذاته بالتفوق على شباب بلوزداد الجزائري بضربات الترجيح 3-2، بعد أن تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-2.

وعلى الجانب الآخر، وصل الوداد المغربي إلى المربع الذهبي للبطولة عقب فوزه على مولودية الجزائر 2-1 بمجموع المباراتين، فيما وصل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى الدور ذاته بتفوقه على سيمبا التنزاني 4-3.