النجم الساحلي يقصي الترجي من كأس تونس ويتأهل إلى دور الـ 16 (فيديو)

تأهل النجم الساحلي إلى دور الـ16 بكأس تونس بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الـ 32، على ملعب حماد العقربي برادس.

وتمكن النجم الساحلي من إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول بعد رأسية من اللاعب جاك أمور مبي، ليقصي الترجي بطل الدوري من بطولة الكأس.

ونشبت اشتباكات بين لاعبي الفريقين قبل نهاية الشوط الأول إلا أنها سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين لاعبي النجم وحكم اللقاء أيمن النصري.

يُذكر أن الترجي التونسي سيواجه الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تُقام مباراة الذهاب، منتصف يونيو، في رادس، والإياب في القاهرة بعد ذلك بأسبوع.

ويأمل النجم الساحلي في إنقاذ موسمه بعد أن حل ثانيًا في بطولة الدوري والخروج من كأس الاتحاد الأفريقي بإحراز لقب بطولة الكأس للمرة 11 في تاريخه.

الصفاقسي يتأهل على حساب البنزرتي

وتأهل الصفاقسي إلى دور الستة عشر بعد فوزه 2-1 على ضيفه البنزرتي بفضل ثنائية لاعب الوسط أيمن الحرزي.

وتقدم الحرزي للصفاقسي من ركلة جزاء بعد 9 دقائق من بداية المباراة، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 34.

الأفريقي يصعد على حساب حمام الأنف

وسجل لاعب الوسط المخضرم وسام بن يحيى هدفين، ليقود الأفريقي إلى مواصلة التقدم في البطولة بالفوز 3-1 على حمام الأنف العائد إلى دوري الأضواء.

ووضع بن يحيى الأفريقي في المقدمة في الدقيقة 37، لكن حمام الأنف أدرك التعادل عبر سيف الله المسكيني في الدقيقة 56.

وبعد دقيقتين منح ياسين الشماخي التفوق مجددًا للأفريقي قبل أن يعود بن يحيى ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 82.

والنادي الأفريقي ثاني الأندية نجاحًا في بطولة الكأس بعد غريمه الترجي بإحرازه اللقب 13 مرة.

وتأهل اتحاد بنقردان إلى دور الستة عشر بفوزه 1-صفر على مستقبل رجيش بفضل هدف هيثم المحمدي قبل نهاية الشوط الأول.

وفاز مستقبل جلمة 2-صفر على النفيضة الرياضية، وتغلب نادي طبرقة 2-1 على نادي مارث، وفاز مستقبل أريانة 2-صفر على منزل بوزيان.