محكمة فرنسية تقضي بسجن اللاعب المغربي يوسف العربي لمدة سنة

قضت محكمة مونبلييه الفرنسية بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، بحق الدولي المغربي يوسف العربي، لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، بسبب قضية تعنيف قاصرين تعود لسنة 2017.

وأفاد موقع ”أكتو“ الفرنسي، أنه تم الحكم على العربي بالسجن لمدة سنة مع التنفيذ في قضية تعود تفاصيلها إلى صيف سنة 2017، عندما تمت متابعته بتهمة ضرب قاصرين يبلغان 13 و16 سنة.

وتعود التفاصيل إلى دخول العربي وأشقائه في مناوشات مع قاصرين اثنين، كانا يرميان قارورات زجاجية على شرفة منزل عائلة اللاعب الدولي المغربي أثناء قضائه عطلة صيفية في جنوب فرنسا.

وحسب التهم المعززة بشاهد عيان، فإن العربي وإخوانه قاموا بضرب القاصرين اللذين لم يستطيعا الهرب منهم.

كما نقلت الصحافة الفرنسية عن محامي بأن يوسف العربي و3 من أفراد عائلته متورطون في الحادثة، قالوا إن المحكمة قضت بالسجن لثلاث سنوات منها سنة واحدة نافذة، بحق يوسف العربي واثنين من أشقائه، وزوج أخته، مع دفع غرامة بنحو 14 ألف يورو.

ويعد يوسف العربي (34 عاما) أحد أبرز لاعبي نادي أولمبياكوس، فقد أحرز 55 هدفا إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة، خلال 100 مباراة، وصنف ضمن العشرة الأوائل لأفضل الهدافين الأجانب، فضلا عن تحطيم رقمه القياسي للموسم الماضي 20 هدفا في البطولة ليصعد الى 22 هدفا جديدا خلال الموسم المنتهي.