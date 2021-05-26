التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد النجم الساحلي في كأس تونس

يدور صدام مبكر بين الترجي والنجم الساحلي في دور الـ32 ببطولة كأس تونس، اليوم الأربعاء، في مواجهة خارج التوقعات بين عملاقي الكرة التونسية.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الترجي والنجم الساحلي في كأس تونس.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء بتوقيت تونس على ملعب (حمادي العقربي) في رادس.

وتذاع المباراة عبر التلفزة الوطنية التونسية 1.

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نهائي مبكر

يبقى كلاسيكو الترجي والنجم الساحلي هذه المرة كنهائي مبكر في بطولة كأس تونس ونهائي في دور الـ32.

وتقابل الفريقان في الموسم الحالي مرتين بالدوري التونسي يوم 1 يناير الماضي وفاز الترجي بثنائية دون رد، حملت توقيع علاء الدين المرزوقي وغيلان الشعلالي، بينما رد النجم الساحلي الدين في لقاء الدور الثاني الذي أقيم يوم 13 مارس الماضي بثنائية دون رد أيضاً حملت توقيع أيمن الصفاقسي ومرتضى بن وناس.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في بطولة كأس تونس بدور الثمانية في أغسطس 2016 وفاز به الترجي بهدف طه الخنيسي.

ويعد الترجي الأكثر تتويجاً بلقب كأس تونس برصيد 15 مرة، بينما حصد النجم الساحلي البطولة 10 مرات.

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أسلحة الترجي

يحشد الترجي أسلحته لعبور كلاسيكو النجم الساحلي بعد التتويج بلقب الدوري التونسي، بجانب التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعول معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي، على تألق لاعبيه في دوري الأبطال وعبور موقعة في غاية الصعوبة ضد شباب بلوزداد الجزائري ومواصلة المشوار القاري كما أن الشعباني يأمل تحقيق الثلاثية هذا الموسم بالفوز بلقب الكأس بجانب دوري الأبطال.

ويعتمد الترجي على تشكيلته الأقرب، التي تضم حارس المرمى معز بن شريفية وأمامه رباعي خط الدفاع عبد القادر بدران ومحمد علي اليعقوبي وحمدي النقاز وإلياس شيتي.

ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وبجواره غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان مع ثلاثي الهجوم أنيس البدري وحمدو الهوني وويليام توجوي وربما يشارك عبد الباسط خالد على حساب البدري أو توغوي.

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أوراق النجم الساحلي

يعيش النجم الساحلي فترة صعبة للغاية بعد أن ودع بطولة كأس الكونفدرالية من مرحلة المجموعات، بخلاف إنهاء الدوري بنتائج ضعيفة والخسارة أمام الملعب ثم اتحاد بن قردان والتعادل مع الأولمبي الباجي واحتلال الوصافة خلف الترجي بفارق 10 نقاط كاملة.

وعقد رضا شرف الدين، رئيس نادي النجم الساحلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل الكلاسيكو ضد الترجي بحضور رؤساء النادي السابقين من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية والدفاع عن حظوظهم في بطولة الكأس لإنقاذ الموسم.

ويسعى لسعد الدريدي، مدرب النجم الساحلي، لعلاج بعض الأخطاء الدفاعية التي أزعجت فريقه في الفترة الماضية وهزت نتائجه بالدوري والكونفدرالية مع غياب الإيفواري سليماني كوليبالي وغفران النوالي.

ويعتمد الدريدي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أيمن المثلوثي وأمامه رباعي خط الدفاع وجدي كشريدة وحسين بن عيادة ومرتضى بن وناس وصالح الحرابي.

ويقود خط الوسط مالك بعيو ومحمد الحاج وحمزة لحمر مع ثلاثي الهجوم ياسين الشيخاوي وأيمن الصفاقسي والطيب المزياني.

وقال محمد حشيش، لاعب الملعب التونسي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مواجهات الكلاسيكو بين الترجي والنجم الساحلي دائماً خارج التوقعات مثل كافة المواجهات الكبرى في العالم.

وأوضح أن الترجي يبدو أقوى جماعياً وفردياً خاصة أنه يعيش موسماً مميزاً وفاز بالدوري وصعد لنصف نهائي دوري الأبطال، مؤكداً أن حمدو الهوني يعد أخطر أوراق الترجي بجانب خبرة كوليبالي وأنيس البدري.

وأشار إلى أن النجم الساحلي فريق يملك مواهب فردية ولكنه يعاني هذا الموسم بسبب سوء النتائج والابتعاد عن المنافسة بالكونفدرالية والخروج المبكر بجانب تراجع النتائج بالدوري واحتلال الوصافة بفارق كبير، مؤكداً أن ياسين الشيخاوي يظل الورقة الرابحة وعنصر الخبرة بجانب أيمن الصفاقسي الذي فاز بلقب هداف الدوري التونسي.