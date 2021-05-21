الزمالك يزاحم الرجاء والجيش الملكي على آدم النفاتي مهاجم مولودية وجدة

كشفت تقارير صحفية مغربية عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك المصري، في التعاقد مع آدم النفاتي، لاعب مولودية وجدة المغربي.

ونشرت صحيفة (Le 360 sport) المغربية تقريرًا أشارت فيه إلى أن كارتيرون مدرب الزمالك وضع آدم النفاتي، لاعب مولودية وجدة وأحد نجوم البطولة الاحترافية الأولى، ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، التي تنطلق شهر يوليو المقبل.

وكشفت الصحيفة المغربية أن كارتيرون، سأل أصدقاءه المتابعين للدوري المغربي عن إمكانيات آدم النفاتي ومردوده في الدوري الاحترافي، قبل التعاقد معه.

ولعب النفاتي 16 مباراة مع فريقه في الدوري المغربي، واستطاع تسجيل 4 أهداف، وصناعة 7 أهداف أخرى.

ودخل الزمالك ضمن زمرة الأندية التي ترغب في التعاقد مع آدم النفاتي، حيث دخل ناديا الرجاء والجيش الملكي في المغرب، في سباق للتعاقد مع المهاجم المغربي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن عقد اللاعب صاحب الـ26 عامًا ينتهي مع فريقه الحالي بنهاية شهر يونيو المقبل، ويحق له الرحيل بشكل مجاني إلى أي نادٍ.