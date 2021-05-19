الشرطة تفرق جماهير الأفريقي قبل مباراة مصيرية في الدوري التونسي (فيديو)

أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق مشجعين لنادي الأفريقي أثناء محاولة الوصول لمحيط استاد ”الهادي النيفر“ في باردو، قبل مواجهة مستضيفه الملعب التونسي في مباراة مصيرية بصراع البقاء بالدوري الممتاز، اليوم الأربعاء.

وحاول الآلاف من مشجعي الأفريقي صاحب الشعبية الكبيرة الاقتراب من الاستاد لمساندة الفريق قبل المواجهة في الجولة الختامية.

وعانى الأفريقي من أسوأ موسم في تاريخه ليصارع لتجنب الهبوط حتى اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة.

https://www.facebook.com/al.ifriki/posts/5464633163607516

وفرضت الشرطة التونسية، إجراءات مشددة اليوم، قبل انطلاق المباريات المصيرية في صراع البقاء، والذي يشمل الأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي والأولمبي الباجي ونجم المتلوي.

ويتساوى الأفريقي والأولمبي الباجي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي خلفهما الملعب التونسي ونجم المتلوي بفارق نقطة واحدة، ويقبع البنزرتي في المركز قبل الأخير بفارق نقطتين.

ويستضيف الملعب التونسي منافسه الأفريقي في أبرز المواجهات، بينما يلتقي البنزرتي مع اتحاد بنقردان ويلعب الأولمبي الباجي ضد النجم الساحلي، ويحل نجم المتلوي ضيفا على الترجي البطل.

https://www.facebook.com/al.ifriki/posts/5464775866926579

وتوجد مخاوف من رد فعل جماهير الأفريقي إذا ودع دوري الأضواء في موسم الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيسه.

ويحتاج الأفريقي ثاني أكثر الأندية تتويجا باللقب بعد غريمه الترجي للتعادل لضمان البقاء، بينما يتعين على مستضيفه الملعب التونسي الانتصار.

ولا يملك البنزرتي خيارا سوى الفوز على اتحاد بنقردان لتجنب الهبوط.