الأهلي يقترب من التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي مهاجم الرجاء

اقترب النادي الأهلي المصري من الحصول على توقيع سفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة ”المنتخب“ المغربية تقريرًا قالت فيه إن الأهلي المصري اقترب كثيرا في الوصول لصيغة نهائية لضم سفيان رحيمي لصفوفه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الأهلي عرض 5 ملايين دولار لضم النجم سفيان رحيمي بعد أن استغرقت المفاوضات عشرة أيام.

وأكدت الصحيفة، أن بدر بانون مدافع الرجاء السابق لعب دورًا كبيرًا في إقناع الأهلي لضم سفيان رحيمي لصفوفه.

وكان الأهلي قد سبق له التعاقد مع بدر بانون من الرجاء في الصيف الماضي لتدعيم دفاعه.

وشارك سفيان رحيمي مع الرجاء في الموسم الحالي 26 مباراة بجميع المسابقات سجل فيها 10 أهداف وصنع 8 آخرين.