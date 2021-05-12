يتعاقد مع نجوم لعبوا لأندية الصف الأول في أوروبا.. ما قصة أرتا سولار الجيبوتي؟

اقترب فريق أرتا سولار7 الجيبوتي من التعاقد مع النجم الإيفواري سالمون كالو اللاعب السابق لتشيلسي وهيرتا برلين وليل وبوتافوغو البرازيلي ليستمر في مسعاه بجلب نجوم أفارقة سابقين في الأندية الأوروبية لإنهاء مسيرتهم في قارة أفريقيا.

ويبلغ سالمون كالو الدولي الإيفواري السابق 35 عاما، وسبق للفريق أرتا سولار7 أن ضم الكاميروني أليكس سونغ (33 عاما) اللاعب السابق لبرشلونة وآرسنال ومواطنه الحارس إدريس كارلوس كاميني (37 سنة) والذي لعب لأندية سانت إيتيان وإسبانيول برشلونة وملقة.

كما ضم الفريق السنغالي ديافرا ساخو البالغ 31 عاما والذي لعب لفريق ويستهام الإنجليزي والمدافع الكاميروني داني نونكو البالغ 35 سنة واللاعب السابق لناديي تولوز وغلطة سراي التركي.

وتأسس فريق أرتا سولار الجيبوتي عام 1980 وتوج بلقب الدوري في جيبوتي 5 مرات آخرها الموسم الحالي ولقب الكأس 6 مرات وكان سابقا تحث اسم الاتحاد الرياضي لأرتا وينتمي لمدينة صغيرة في جيبوتي اسمها أرتا وأشرفت على رعايته في السابق شركات السكة الحديدية ومنذ 2018 أصبح الفريق تحث رعاية شركة سولار 7 الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

وتحاول الشركة الجديدة دعم الفريق ماليا لإبراز كرة القدم في جيبوتي على الصعيد القاري من خلال التعاقد مع نجوم اقتربوا من الاعتزال لكنهم يملكون تاريخا كبيرا على الصعيد الأوروبي ورفقة منتخبات بلدانهم.

ورغم الدعم المالي الكبير لكن الفريق تحت رعاية شركة سولار7 لم يحصل سوى على كأس جيبوتي مرتين 2019 و2020 وغادر منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية من الدور التمهيدي في السنوات الأخيرة أمام كاريوبانجي كينا في 2018 وأمام نادي الخرطوم الوطني في 2019 وهذه السنة خرج أمام المقاولون العرب المصري بعد الخسارة ذهابا وإيابا 1-0 و9-1.

وتوج الفريق هذا الموسم بلقب دوري الدرجة الأولى في جيبوتي بعد 18 جولة برصيد 46 لقاء وحقق 15 فوزا وتعادلا وهزيمتين متقدما بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه وعلى بعد لقاءين من نهاية المسابقة.

كما لا يزال الفريق يتنافس على الثنائية حيث بلغ نصف نهائي كأس جيبوتي سعيا وراء لقبه السابع في المسابقة والثالث على التوالي.

ويتولى الموريتاني موسى ولد قاسم تدريب الفريق وسبق له قيادة عدة فرق في موريتانيا ومنتخب جيبوتي ومنتخب موريتانيا للناشئين.

وبحسب متابعين لمسيرة النادي الجيبوتي في السنوات الأخيرة فإنه يستهدف لعب دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، تمهيدا لتحقيق نجاحات على المستوى القاري.