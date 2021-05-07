لاعب الوسط عادل الحسناوي يتصدى لركلتي ترجيح ويقود المغرب التطواني لنصف نهائي كأس العرش (فيديو)

أنقذ عادل الحسناوي لاعب الوسط ركلتي ترجيح؛ ليقود المغرب التطواني إلى نصف نهائي كأس العرش المغربي لكرة القدم، بالفوز 7/6 على ضيفه المغرب الفاسي، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، الليلة الماضية.

وكان المغرب التطواني في مأزق عندما طُرد الحارس حمزة الفيلالي في الدقيقة 118 وإنهاء الفريق تغييراته الخمسة.

ونجح الحسناوي في الخروج بالمغرب التطواني إلى بر الأمان في الدقائق المتبقية.

وأهدر محسن العشير أول ركلة ترجيح للمغرب التطواني، فيما أحرز المغرب الفاسي أول ثلاث ركلات.

وأنقذ الحسناوي ركلة عبدالعظيم خضروف لتنتهي أول خمس ركلات بالتعادل 4/4.

ونجح كل فريق في تسجيل الركلتين السادسة والسابعة، فيما أنقذ الحسناوي ركلة من عبدالله ديارا، ونفذ أنس لمرابط ركلته بنجاح ليتأهل المغرب التطواني إلى الدور نصف النهائي.

ويلعب المغرب التطواني ضد الوداد الذي سحق شباب المحمدية 4/0، مساء الأربعاء، فيما سيلعب رجاء بني ملال ضد الجيش الملكي.