"كاف" يتجه لتأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

ينوي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل الجولتين الأوليين من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، من يونيو إلى سبتمبر المقبل؛ لأن بعض الملاعب المضيفة لا تلبي الشروط.

وقال رئيس أحد الاتحادات لوكالة ”فرانس برس“، حيث فضّل عدم الكشف عن اسمه، بأن ”لجنة الطوارئ في الاتحاد الأفريقي وافقت، الإثنين، على قرار التأجيل بانتظار تبني اللجنة التنفيذية له“.

وقد أكد مسؤولون آخرون في كرة القدم هذا القرار، بيد أن الاتحاد الأفريقي أكد بأنه ”سيصدر بيانا اليوم“، يتعلق بهذا الموضوع.

وبحسب القرار الجديد، ستوزّع الجولات الست في التصفيات الأفريقية بواقع جولتين في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ثم يُقام الملحق في مارس من العام المقبل، بعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022، بعد أن تأجلت من مطلع العام الحالي؛ بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب المصادر ذاتها.

ويأتي هذا القرار قبل أربعة أسابيع فقط من بداية التصفيات؛ وذلك لعدم سماح الاتحاد القاري بإقامة مباريات في 22 دولة من أصل 54 منتسبة إلى الاتحاد الأفريقي؛ بسبب عدم ملائمة الملاعب مع الشروط المطلوبة بحسب لائحة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وكانت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد القاري والمجتمعة في أبيدجان، حيث تواجد أيضا رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) غياني إنفانتينو، وافقت الإثنين على هذه اللائحة.

ومن بين هذه الدول، على سبيل المثال: السنغال وصيفة النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، مالي، بوركينا فاسو، وسيراليون، التي لا تستطيع خوض مبارياتها البيتية على أرضها في حال إقامة الجولتين الأوليين في يونيو.