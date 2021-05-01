الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الخامسة على التوالي (فيديو)

توج نادي الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الخامسة على التوالي والـ31 في تاريخه.

وانتصر الترجي 1-0 على الملعب التونسي بهدف عبدالقادر بدران، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري التونسي، ليضمن تحقيق اللقب.

ورفع الترجي رصيده لـ59 نقطة مقابل 46 للنجم الساحلي.

وبذلك ابتعد الترجي عن النجم الساحلي أقرب ملاحقيه بفارق 13 نقطة، وهو فارق لا يمكن تعويضه في مبارياته الأربع المتبقية.

عبد القادر بدران لاعب الترجي الرياضي: سعيد بتسجيلي هدف الفوز في مباراة التتويج بالدوري مثلما حدث الموسم الماضي .. #الدوري_التونسي pic.twitter.com/RWyHU2I7pA — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 1, 2021

وهز المدافع الجزائري عبدالقادر بدران الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 59، ليمنح الترجي الانتصار ويحسم لقبه الـ 31 في الدوري، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.