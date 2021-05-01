رياضة

الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الخامسة على التوالي (فيديو)
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 14:41 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 14:55 GMT

الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الخامسة على التوالي (فيديو)

فريق التحرير ورويترز

توج نادي الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الخامسة على التوالي والـ31 في تاريخه. وانتصر الترجي 1-0 على الملعب التونسي بهدف عبدالقادر بدران، ضمن مباريات الجولة

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توج نادي الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الخامسة على التوالي والـ31 في تاريخه.
وانتصر الترجي 1-0 على الملعب التونسي بهدف عبدالقادر بدران، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري التونسي، ليضمن تحقيق اللقب.

ورفع الترجي رصيده لـ59 نقطة مقابل 46 للنجم الساحلي.

وبذلك ابتعد الترجي عن النجم الساحلي أقرب ملاحقيه بفارق 13 نقطة، وهو فارق لا يمكن تعويضه في مبارياته الأربع المتبقية.

 

وهز المدافع الجزائري عبدالقادر بدران الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 59، ليمنح الترجي الانتصار ويحسم لقبه الـ 31 في الدوري، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

 

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