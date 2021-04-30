منتخب الجزائر يعلن مشاركته في كأس العرب فيفا 2021 باللاعبين المحليين

أعلن شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، غياب أبرز نجوم منتخب بلاده عن بطولة كأس العرب فيفا 2021، التي تستضيفها قطر في الفترة من الأول إلى 18 ديسمبر المقبل، ما سيضطره للمشاركة باللاعبين المحليين.

وقال عمارة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: ”من المستحيل أن تسمح النوادي الأوروبية للاعبيها الجزائريين الذين ينشطون في صفوفها خلال شهر ديسمبر بالمشاركة في كأس العرب، وسنلجأ للاعبينا المحليين“.

وأوقعت القرعة، التي سحبت الثلاثاء الماضي المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى إلى جانب مصر والمتأهلين من مباراتي لبنان مع جيبوتي، وليبيا مع السودان.

وأكد عمارة، أن بعثة الجزائر ستتواجد في قطر بمنتخب المحليين مع تدعيمه باللاعبين الناشطين في الدوريات العربية التي ستتوقف أثناء تلك الفترة.

وتابع: ”الخضر لن يذهبوا إلى قطر للسياحة وأخذ الصور، مشددا على أن المنتخب الجزائري يلعب دائما من أجل تحقيق الانتصارات، مهما كانت طبيعة المنافسة، أو المباراة“.

واختتم: ”سنخوض مبارياتنا بنية الفوز بها كلها، من أجل الذهاب إلى أبعد حد ممكن في هذه البطولة“.

يذكر أن المنتخب الجزائري يعيش فترة من عدم الاستقرار الفني، بعد تصريح جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر بأن المعسكر الأخير للمنتخب شهد أجواء ”فوضوية“ خلال مواجهتي زامبيا وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي يحمل لقبها.

وقال بلماضي في بيان عبر موقع الاتحاد الجزائري في أوائل شهر أبريل، إنه لم يتمكن من العمل في ظروف مريحة بسبب التأثر بانتخابات رئاسة الاتحاد ونهاية فترة الرئيس السابق خير الدين زطشي.

وشدد بلماضي على رفض استغلال اسمه في معركة الانتخابات مشيرًا إلى أنه يركز على الأهداف الرياضية فقط للمنتخب.

وغابت الجزائر عن كأس العالم 2018 قبل تعيين بلماضي، ولكنه نجح بقيادة محاربي الصحراء للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر بعد غياب 29 عامًا.