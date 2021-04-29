اتهام اللاعب الجزائري وليد مسلوب بالاتجار في المخدرات وتبييض الأموال

أفادت تقارير صحفية فرنسية أن محكمة لوريان في شمال غرب فرنسا، وجهت اتهامات خطيرة للاعب الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب.

ووفقا لصحيفة ”ليكيب“ فإنه تم اتهام وليد مسلوب بالاتجار في المخدرات، وتبييض الأموال، بعد ذكر اسمه كواحد من أبرز شركاء أحد تجار المخدرات.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن الشرطة الفرنسية داهمت منزل أحد تجار المخدرات، حيث عثرت على 3 كيلوغرامات من الكوكايين، و175 ألف يورو، إضافة لسيارات فارهة كانت مقيدة باسم وليد مسلوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن محامي وليد مسلوب رفض كافة التهم الموجهة لموكله، وأكد أن مسلوب كان على علاقة صداقة مع المتهم، لكنه لم يكن يعلم أبدا بأنشطة هذا الشخص.

ووليد مسلوب البالغ من العمر 35 عاما، يلعب في مركز خط الوسط، وسبق أن لعب 7 مباريات مع منتخب الجزائر، كما لعب لأندية إيستر، ولوهافر، ولوريان، ولانس في فرنسا، إلى جانب أم صلاح القطري.