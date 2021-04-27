رياضة

شاهد بث مباشر لقرعة كأس العرب فيفا2021 لحظة بلحظة (فيديو)
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 17:08 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 17:27 GMT

شاهد بث مباشر لقرعة كأس العرب فيفا2021 لحظة بلحظة (فيديو)

من المقرر أن تقام المباريات في 6 ملاعب من التي ستستضيف كأس العالم 2022 وقد استضاف بعضها مباريات بارزة خلال الأشهر الأخيرة بينما لا يزال البعض الآخر في المراحل الإنشائية الأخيرة.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة قرعة كأس العرب فيفا2021.

ويشارك في إجراء القرعة 4 من أساطير الفيفا، هم: وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، ويونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الفيفا.

ومن المقرر أن تقام المباريات في 6 ملاعب من التي ستستضيف كأس العالم 2022، وقد استضاف بعضها مباريات بارزة خلال الأشهر الأخيرة، بينما لا يزال البعض الآخر في المراحل الإنشائية الأخيرة.

ويشارك في البطولة 23 منتخبًا، هي: قطر (البلد المضيف)، والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وسلطنة عُمان، وفلسطين، والسعودية، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وسوريا، وتونس، والإمارات، واليمن.

وتنقل مراسم القرعة على قناة beIN SPORTS الإخبارية، والحساب الرسمي للشبكة على موقع ”يوتيوب“.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العرب في 18 ديسمبر المقبل.

التصنيف والتصفيات
ويشارك في البطولة 23 منتخبًا من المنطقة العربية، وتخوض المنتخبات الـ14 الأقل تصنيفًا وفق أحدث تصنيف للفيفا للمنتخبات الشهر الجاري، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة 7 مباريات على الشكل الآتي:

عُمان (80 عالميًا) VS الصومال (197)

لبنان (93) VS جيبوتي (183)

الأردن (95) VS جنوب السودان (169)

البحرين (99) VS الكويت (148)

موريتانيا (101) VS اليمن (145)

فلسطين (104) VS جزر القمر (131)

ليبيا (119) VS السودان (123)

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة لـ9 منتخبات تأهلت مباشرة لنهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي: قطر (58) الدولة المستضيفة، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79).

ويضم التصنيف الأول منتخبات: قطر، وتونس، والجزائر، والمغرب، في حين يضم التصنيف الثاني منتخبات: مصر، والسعودية، والعراق، والإمارات.

أما المستوى الثالث فيضم منتخبات: سوريا مع الفائز من عُمان، والصومال، والفائز من لبنان وجيبوتي، والفائز من الأردن وجنوب السودان.

بينما تشمل المرتبة الرابعة الفائز من البحرين ضد الكويت، والمتأهل من مواجهة موريتانيا واليمن، والفائز من فلسطين وجزر القمر، والصاعد من ليبيا والسودان.

وسيم توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ8 أول منتخبين من كل مجموعة.

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