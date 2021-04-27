شاهد بث مباشر لقرعة كأس العرب فيفا2021 لحظة بلحظة (فيديو)

تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة قرعة كأس العرب فيفا2021.

ويشارك في إجراء القرعة 4 من أساطير الفيفا، هم: وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، ويونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الفيفا.

ومن المقرر أن تقام المباريات في 6 ملاعب من التي ستستضيف كأس العالم 2022، وقد استضاف بعضها مباريات بارزة خلال الأشهر الأخيرة، بينما لا يزال البعض الآخر في المراحل الإنشائية الأخيرة.

ويشارك في البطولة 23 منتخبًا، هي: قطر (البلد المضيف)، والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وسلطنة عُمان، وفلسطين، والسعودية، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وسوريا، وتونس، والإمارات، واليمن.

وتنقل مراسم القرعة على قناة beIN SPORTS الإخبارية، والحساب الرسمي للشبكة على موقع ”يوتيوب“.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العرب في 18 ديسمبر المقبل.

#كأس_العرب_FIFA | نظام قرعة البطولة العربية الكبيرة.. pic.twitter.com/GyV4VImqRU — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 27, 2021

التصنيف والتصفيات

ويشارك في البطولة 23 منتخبًا من المنطقة العربية، وتخوض المنتخبات الـ14 الأقل تصنيفًا وفق أحدث تصنيف للفيفا للمنتخبات الشهر الجاري، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة 7 مباريات على الشكل الآتي:

عُمان (80 عالميًا) VS الصومال (197)

لبنان (93) VS جيبوتي (183)

الأردن (95) VS جنوب السودان (169)

البحرين (99) VS الكويت (148)

موريتانيا (101) VS اليمن (145)

فلسطين (104) VS جزر القمر (131)

ليبيا (119) VS السودان (123)

#كاس_العرب_FIFA نرحب بالمنتخبات العربية، ونتمنى التوفيق للجميع.. pic.twitter.com/sT0YRfHGPM — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 27, 2021

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة لـ9 منتخبات تأهلت مباشرة لنهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي: قطر (58) الدولة المستضيفة، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79).

ويضم التصنيف الأول منتخبات: قطر، وتونس، والجزائر، والمغرب، في حين يضم التصنيف الثاني منتخبات: مصر، والسعودية، والعراق، والإمارات.

أما المستوى الثالث فيضم منتخبات: سوريا مع الفائز من عُمان، والصومال، والفائز من لبنان وجيبوتي، والفائز من الأردن وجنوب السودان.

بينما تشمل المرتبة الرابعة الفائز من البحرين ضد الكويت، والمتأهل من مواجهة موريتانيا واليمن، والفائز من فلسطين وجزر القمر، والصاعد من ليبيا والسودان.

وسيم توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ8 أول منتخبين من كل مجموعة.