رياضة

رسميا.. نهائي كأس محمد السادس بين الرجاء والاتحاد يوم 21 أغسطس في المغرب
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 13:57 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 15:15 GMT

رسميا.. نهائي كأس محمد السادس بين الرجاء والاتحاد يوم 21 أغسطس في المغرب

تجدر الإشارة إلى أن النجم الساحلي التونسي نال لقب النسخة الأخيرة، وسبقه مواطنه الترجي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، رسميا، اليوم الثلاثاء، موعد مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، والاتحاد السعودي، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكتب الاتحاد العربي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الرجاء والاتحاد، يوم 21 أغسطس 2021، في المملكة المغربية“.

وصعد الرجاء إلى المباراة النهائية بعد فوزه 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على الإسماعيلي المصري، في حين صعد الاتحاد للنهائي بعد تجاوز مواطنه الشباب بنتيجة إجمالية 4/3.

تجدر الإشارة إلى أن النجم الساحلي التونسي نال لقب النسخة الأخيرة، وسبقه مواطنه الترجي.

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