رسميا.. نهائي كأس محمد السادس بين الرجاء والاتحاد يوم 21 أغسطس في المغرب

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، رسميا، اليوم الثلاثاء، موعد مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، والاتحاد السعودي، في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وكتب الاتحاد العربي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الرجاء والاتحاد، يوم 21 أغسطس 2021، في المملكة المغربية“.
وصعد الرجاء إلى المباراة النهائية بعد فوزه 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على الإسماعيلي المصري، في حين صعد الاتحاد للنهائي بعد تجاوز مواطنه الشباب بنتيجة إجمالية 4/3.
تجدر الإشارة إلى أن النجم الساحلي التونسي نال لقب النسخة الأخيرة، وسبقه مواطنه الترجي.
#عاجل l
نهائي بطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال بين @RCAofficiel و @ittihad يوم الـ 21 أغسطس 2021 في المملكة المغربية.
بالتوفيق للناديين.. pic.twitter.com/D1hB7poHNz
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 27, 2021