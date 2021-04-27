الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس العرب فيفا2021

لفت كأس العرب 2021 الأنظار منذ إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن إقامة البطولة في قطر التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2022 لأول مرة في الشرق الأوسط والوطن العربي، حيث تُسحب في وقت لاحق في الدوحة اليوم الثلاثاء قرعة البطولة.

وقال الفيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ”إن البطولة ستقام في نهاية العام الحالي، وتعتبر فرصة مهمة لاختبار المنشآت قبل عام واحد تماما على استضافة قطر لكأس العالم لأول مرة في المنطقة العربية. ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كلا البطولتين في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول الموافق لليوم الوطني لدولة قطر“.

وستقام المباريات في ستة ملاعب من التي ستستضيف كأس العالم 2022، وقد استضاف بعضها مباريات بارزة في الأشهر الأخيرة، بينما لا يزال البعض الآخر في المراحل الإنشائية الأخيرة.

الدول المشاركة

ويشارك في البطولة 23 منتخبا: قطر (البلد المضيف) والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس العرب

يمكن مشاهدة تغطية قرعة كأس العرب في بث مباشر انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة beIN SPORTS الإخبارية والحساب الرسمي للشبكة القطرية على موقع ”يوتيوب“.

وتستضيف دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة كأس العرب التي ينظمها الفيفا بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، أي قبل نحو عام من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم.

وستقام مراسم القرعة في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، وبحضور محدود تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ويمكن متابعة مراسم القرعة من الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت القاهرة والبث المباشر للقرعة وأبرز ردود الأفعال والتحليلات، إذ من المتوقع أن تشهد القرعة مواجهات نارية وفقاً لتصنيف المنتخبات.

وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، والذي سيشهد بعدها بعام نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

التصنيف والتصفيات

ويشارك في البطولة 23 منتخباً من المنطقة العربية، وتخوض المنتخبات الـ 14 الأقل تصنيفاً وفق أحدث تصنيف للفيفا للمنتخبات الشهر الجاري، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة سبع مباريات على الشكل الآتي:

عُمان (80 عالمياً) × الصومال (197)

لبنان (93) × جيبوتي (183)

الأردن (95) × جنوب السودان (169)

البحرين (99) × الكويت (148)

موريتانيا (101) × اليمن (145)

فلسطين (104) × جزر القمر (131)

ليبيا (119) × السودان (123)

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسعة منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر (58) الدولة المستضيفة، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79).

وجاء ضمن التصنيف الأول منتخبات: قطر وتونس والجزائر والمغرب، فيما ضم التصنيف الثاني منتخبات مصر والسعودية والعراق والإمارات.

وتضم المرتبة الثالثة في التصنيف منتخب سوريا مع الفائز من عُمان والصومال، والفائز من لبنان وجيبوتي، والفائز من الأردن وجنوب السودان.

بينما تشمل المرتبة الرابعة الفائز من البحرين ضد الكويت، والمتأهل من مواجهة موريتانيا واليمن، والفائز من فلسطين وجزر القمر، والصاعد من ليبيا والسودان.

وسيجري توزيع المنتخبات الستة عشر على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الثمانية أول منتخبين من كل مجموعة. وتستضيف منافسات البطولة ستة من استادات كأس العالم 2022.

ويشارك في إجراء قرعة البطولة أربعة من أساطير الفيفا؛ وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، ويونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الفيفا.

تاريخ كأس العرب

وانطلقت كأس العرب للمنتخبات عام 1963 في لبنان وتوقفت بعد النسخة التاسعة في السعودية عام 2012 وتوج العراق باللقب أربع مرات مقابل لقبين للسعودية ولقب لكل من مصر وتونس والمغرب.

واستبعد الفيفا في الماضي البطولات الإقليمية وأصر على أن البطولات المحلية أفضل شكل للدوري، لكن تراجع هذا الوضع منذ تولي جياني إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي في 2016.