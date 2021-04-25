على رأسها كأس العرب فيفا 2021‎.. الاتحاد العربي يكشف مواعيد مسابقاته الرسمية للعام الجاري

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن مسابقاته الرسمية لموسم 2021-2022، التي تتضمن مسابقات للمنتخبات وللأندية العربية.

وأصدر الاتحاد العربي بيانا قال فيه، إن مسابقته الكبرى، كأس العرب، ستعود إلى منافساتها من جديد، عبر بطولة كأس العرب FIFA التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة 23 منتخبا عربيا في دولة قطر.

أول مسابقات الاتحاد العربي، هي كأس العرب FIFA التي تستضيفها دولة قطر من الأول حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل.

كما أعلن الاتحاد العربي عن إقامة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ستقام منافساتها في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2021.

#خبر l يعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن مسابقات موسم 2021 / 2022، تتضمن مسابقات للمنتخبات وللأندية، إذ تعود مسابقته الكبرى #كأس_العرب إلى منافساتها من جديد، عبر بطولة كأس العرب FIFA التي أقرها الاتحاد الدولي بمشاركة 23 منتخباً. ⬅️لمزيد من التفاصيل:https://t.co/h75lOSMM71 pic.twitter.com/TiwebS1faC — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 25, 2021

وستُلعب منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاما في المغرب، خلال الفترة من الأول إلى الـ 17 من يوليو 2021، في حين ستلعب منافسات كأس العرب للأندية خلال برنامج زمني سيحدد لاحقا.

وستكون مسابقة كأس العرب للمنتخبات أكبر مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، كما أوضح اتحاد العرب لكرة القدم في بيانه.

وسيشارك في النسخة القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، 23 منتخبا، وهي: منتخب قطر (المستضيف)، والجزائر والسعودية ومصر وتونس والمغرب والإمارات وعمان والبحرين والعراق والسودان وجزر القمر وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال وسوريا واليمن وجنوب السودان.

وستجرى مراسم قرعة هذه النسخة، الثلاثاء 27 أبريل الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة؟.