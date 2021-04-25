رياضة

على رأسها كأس العرب فيفا 2021‎.. الاتحاد العربي يكشف مواعيد مسابقاته الرسمية للعام الجاري
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 15:26 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 15:35 GMT

على رأسها كأس العرب فيفا 2021‎.. الاتحاد العربي يكشف مواعيد مسابقاته الرسمية للعام الجاري

ستكون مسابقة كأس العرب للمنتخبات أكبر مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، كما أوضح اتحاد العرب لكرة القدم في بيانه.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن مسابقاته الرسمية لموسم 2021-2022، التي تتضمن مسابقات للمنتخبات وللأندية العربية.

وأصدر الاتحاد العربي بيانا قال فيه، إن مسابقته الكبرى، كأس العرب، ستعود إلى منافساتها من جديد، عبر بطولة كأس العرب FIFA التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة 23 منتخبا عربيا في دولة قطر.

أول مسابقات الاتحاد العربي، هي كأس العرب FIFA التي تستضيفها دولة قطر من الأول حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل.

كما أعلن الاتحاد العربي عن إقامة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ستقام منافساتها في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2021.

 

وستُلعب منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاما في المغرب، خلال الفترة من الأول إلى الـ 17 من يوليو 2021، في حين ستلعب منافسات كأس العرب للأندية خلال برنامج زمني سيحدد لاحقا.

وستكون مسابقة كأس العرب للمنتخبات أكبر مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم، كما أوضح اتحاد العرب لكرة القدم في بيانه.

وسيشارك في النسخة القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، 23 منتخبا، وهي: منتخب قطر (المستضيف)، والجزائر والسعودية ومصر وتونس والمغرب والإمارات وعمان والبحرين والعراق والسودان وجزر القمر وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال وسوريا واليمن وجنوب السودان.

وستجرى مراسم قرعة هذه النسخة، الثلاثاء 27 أبريل الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة؟.

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