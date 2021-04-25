الصفاقسي يفرض التعادل على الترجي ويؤجل تتويجه بطلا للدوري التونسي

أرجأ الصفاقسي تتويج غريمه الترجي بطلا للدوري التونسي الممتاز لكرة القدم؛ بعدما فرض عليه التعادل بدون أهداف، اليوم الأحد.

ورفع الترجي المتصدر رصيده إلى 56 نقطة من 22 مباراة، ويحتاج إلى نقطتين من مبارياته الأربع الأخيرة، لحسم اللقب للمرة الخامسة على التوالي.

ولم يقدم الفريقان أداء قويا رغم تفوق الترجي في الشوط الثاني باستحواذه على الكرة وصناعة بعض الفرص.

وكاد أنيس البدري أن يهز شباك الصفاقسي بضربة رأس بعد تبادل الكرة مع طه ياسين الخنيسي، لكنها مرت فوق العارضة في الدقيقة 63.

وبعد خمس دقائق لاحقة أطلق لاعب وسط الترجي محمد علي بن رمضان تسديدة من خارج المنطقة، اصطدمت بالعارضة قبل أن يسدد كرة ثانية تصدى لها محمد الهادي قعلول، حارس الصفاقسي.

ويحتل الصفاقسي المركز الرابع برصيد 35 نقطة من 22 مباراة، ويتأخر بنقطتين عن اتحاد بنقردان صاحب المركز الثالث، الذي خاض 23 مباراة.