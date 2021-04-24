نجاة محمد بوعميرة حارس الرجاء البيضاوي من حادث مروع بعد اندلاع النيران في سيارته (فيديو)

أنقذت العناية الإلهية محمد بوعميرة، حارس نادي الرجاء البيضاوي، من حادث مروري مروع، إثر اصطدام سيارته بشجرة لتندلع فيها النيران.

وكشف نادي الرجاء، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، أن بوعميرة تعرض لحادث سير بعد نهاية تدريبات الفريق، يوم السبت، التي سبقت مواجهة فريقه لأوليمبيك آسفي بالدوري على ستاد محمد الخامس، ما أدى إلى تسجيل خسائر بالسيارة ونجاة الحارس، موضحا النادي أنه يتمتع بصحة جيدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحادث يُظهر النيران وهي تندلع بالسيارة، ويظهر الحارس بعيدا عنها.

وكان فريق الرجاء قد حقق انتصارا في الجولة الأخيرة على حساب المغرب التطواني، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، حيث حقق 6 انتصارات، وتعادل في أربع مناسبات وانهزم في لقاءين.

ويحتل فريق أولمبيك آسفي المركز الخامس برصيد 18 نقطة حصدها بعد تحقيقه خمسة انتصارات و3 تعادلات.