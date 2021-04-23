رياضة

يشارك فيها 23 منتخبا عربيا.. موعد قرعة بطولة كأس العرب فيفا 2021‎
تاريخ النشر: 23 أبريل 2021 18:58 GMT
تاريخ التحديث: 23 أبريل 2021 19:25 GMT

يشارك فيها 23 منتخبا عربيا.. موعد قرعة بطولة كأس العرب فيفا 2021‎

قرعة البطولة، التي سيُشارك في منافساتها 23 منتخباً عربياً، ستشهد حضور عدد محدود من المسؤولين تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء COVID-19.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تستضيف دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة كأس العرب FIFA 2021، يوم الثلاثاء 27 أبريل/نيسان 2021.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بيانًا قال فيه: إن قرعة البطولة، التي سيُشارك في منافساتها 23 منتخباً عربياً، ستشهد حضور عدد محدود من المسؤولين تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء COVID-19.

بطولة كأس العرب التي ستنظمها قطر، ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021 بمشاركة جميع المنتخبات العربية، والتي تعد بروفة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

 

وستشهد البطولة مشاركة 23 منتخبًا عربيًا.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كلا من قطر، البلد المستضيف، والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وسيتم تنظيم مباريات البطولة على ستة من استادات قطر التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2022.

ومن المقرّر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل أكثر حول نظام البطولة وجدول المباريات.

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