رسميا.. التونسي الأسعد الشابي مدربا جديدا للرجاء المغربي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي حامل لقب الدوري المغربي تعيين المدرب التونسي الأسعد الشابي لقيادة الفريق الأول لكر القدم، خلفا لجمال السلامي الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأصدر نادي الرجاء اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا، قال فيه: إن الشابي وقع عقدا حتى نهاية الموسم قابلا للتجديد، متمنا له التوفيق في الفترة المقبلة.

✍نادي الرجاء الرياضي يتعاقد مع المدرب التونسي لسعد الشابي pic.twitter.com/ZwNFYl1ydw — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 13, 2021

وسيكون محمد البكاري مدربا مساعدا للشابي بعد أن قاد الرجاء بصورة مؤقتة عقب استقالة السلامي، بعد أن قاد الفريق، للفوز 3-صفر خارج ملعبه على بيراميدز المصري في بداية الأسبوع، ليضمن التأهل إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الأفريقي.

ويتأخر الرجاء بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي الوداد متصدر الدوري المغربي.

وقاد الشابي الاتحاد المنستيري لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التونسي، كما قاده لإحراز لقب كأس تونس لأول مرة في تاريخه، لكنه استقال في وقت سابق من الشهر الحالي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

والشابي هو ثاني مدرب تونسي يقود الرجاء بعد فوزي البنزرتي الذي ساهم في وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية العام 2013.

يذكر أن قرار رحيل السلامي جاء عقب تراجع النتائج في الدوري المغربي هذا الموسم، بالإضافة إلى وداع مسابقة دوري أبطال أفريقيا، من دور الـ 32، رغم الوصول لنصف نهائي المسابقة في نسختها الماضية، لتشن جماهير الفريق المغربي هجوما لاذعا عليه وتخرج في مظاهرات طالبت بإقالته.