رسميا مولودية الجزائر يعلن انفصاله عن عبدالقادر عمراني

أعلن نادي مولودية الجزائر رسميا، اتفاقه مع الثلاثي عبدالقادر عمراني ولطفي عمروش وكمال بوجنان، على فسخ العقد بالتراضي.

وكان الثلاثي المذكور ضمن الطاقم التدريبي، وكانت آخر مباراة له أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا، السبت.

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وقال مولودية الجزائر عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: ”تعلم إدارة مولودية الجزائر وأنصار النادي اتفاقها مع ثلاثي الطاقم الفني: عبدالقادر عمراني، لطفي عمروش وكمال بوجنان، على فسخ العقد بالتراضي.

وأضاف: ”كما تؤكد في ذات السياق أنها ستحسم في هوية الطاقم الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة؛ من أجل قيادة النادي في الاستحقاقات القادمة المهمة“.

وتأهل مولودية الجزائر لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، علما أن الفريق يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الجزائري برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.

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