وفاة رضا الساقي لاعب الشباب البيضاوي المغربي على أرض الملعب بعد اصطدامه بمنافسه (فيديو)

شهد لقاء نجم الشباب البيضاوي وحسنية بنسلمان في دوري الدرجة الأولى للهواة المغربي، مأساة مؤلمة بعد وفاة لاعب الفريق البيضاوي، رضا الساقي، على أرضية الملعب، نتيجة اصطدامه بأحد اللاعبين المنافسين.

ورغم تدخل الطاقم الطبي للفريقين ومحاولات إسعافه ونقله إلى أقرب مستشفى، فإن اللاعب فارق الحياة على أرضية الملعب بسبب ابتلاع لسانه واختناقه.

وأكدت تقارير إعلامية مغربية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيفتح تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب الوفاة.

وأعادت الواقعة للأذهان حادثا مؤلما سابقا كان ضحيته المدافع الدولي الشاب يوسف بلخوجة، لاعب الوداد البيضاوي، الذي سقط على أرضية مركب محمد الخامس وتوفي خلال لقاء ديربي جمع فريقه بالغريم الرجاء البيضاوي عام 2001.