الصفاقسي يفرض تعادلا مثيرا على النجم الساحلي في الكونفدرالية الأفريقية

قلب الصفاقسي التونسي تأخره 0/2 إلى تعادل 2/2 مع مواطنه النجم الساحلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد.

وأنهى النجم الساحلي الشوط الأول متقدما 2/0 سجلهما أيمن الصفاقسي ووجدي كشريدة في الدقيقتين 10 و32.

وقلص عزمي غومة النتيجة إلى 1/2 بهدف للصفاقسي في الدقيقة 69، في حين سجل فراس شواط هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 90+3.

وكان الفريقان قد تعادلا 0/0 في الجولة الثالثة الأسبوع الماضي.

ورفع التعادل رصيد الصفاقسي إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، مقابل 5 نقاط للنجم الساحلي في المركز الثالث.

وغدا الإثنين يلعب غراف دي داكار السنغالي مع ساليتاس من بوركينا فاسو.

وفي مباراة ثانية خسر الأهلي بنغازي الليبي 0/3 أمام اورلاندو بيراتس من جنوب أفريقيا.

وسجل نتسيكيليلو نياوزا وتشيغوفاتسو ماباسا وكابيلو دلاميني أهداف الفريق الجنوب أفريقي ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 4 نقاط للأهلي بنغازي في المركز الثالث.