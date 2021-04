هل تراخى الترجي في مباراة مولودية الجزائر لإخراج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا؟

أعلن نادي الزمالك عزمه التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب ما سمّاه ”فضيحة“ في مباراة الترجي ومولودية الجزائر بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أفريقيا.

وانتهت مباراة الترجي ومولودية الجزائر بالتعادل 1-1 وهي النتيجة التي أطاحت بالزمالك من البطولة رغم فوزه على تونغيث السنغالي 4-1، إذ تصدر الترجي المجموعة ثم تأهل المولودية في المركز الثاني، وخلفه الزمالك وتونغيث اللذين غادرا البطولة.

🎥 HIGHLIGHTS: 🏹 @ZSCOfficial slam Teungueth FC with a 4-1 victory in the last fixture of the #TotalCAFCL group stage.#ZSCTFC pic.twitter.com/xWiZjmi3es — Total CAFCL – Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 10, 2021

وكان الزمالك في حاجة لفوز الترجي على مولودية الجزائر مع فوزه على تونغيث ليتأهل في المركز الثاني خلف الترجي بأفضلية المواجهات المباشرة مع مولودية الجزائر.

ووجهت وسائل إعلام مصرية اتهامات لنادي الترجي بالتوطؤ والتراخي مع مولودية الجزائر لإخراج الزمالك من البطولة، إذ خاض الترجي اللقاء بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين لظروف مختلفة، ثم ظهر لاعبو الترجي دون حدة خلال الشوط الثاني من المباراة بحسب التقارير ذاتها.

لكن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قال بعد فوز فريقه على تونغيث ومغادرة البطولة، إن الترجي والمولودية فريقان كبيران، مشيرا إلى أنه يستبعد حدوث اتفاق بينهما، معتبرا أداء الترجي في المباراة طبيعيا كونه ضمِن التأهل.

هاني حتحوت: بعد هدف تعادل مولودية الجزائر والترجي التونسي شاهدنا 20 دقيقة في الهواء دون أي شيء.. "كان في اتفاق"#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/wtFOeczriQ — صدى البلد (@baladtv) April 10, 2021

وقال الإعلامي المصري هاني حتحوت :“بعد هدف تعادل مولودية الجزائر والترجي التونسي شاهدنا 20 دقيقة في الهواء دون أي شيء.. كان هناك اتفاق؛ وليس شرطا أن يكون مكتوبا أو معلنا“.

وتقدم الترجي في الشوط الأول، ثم تعادل مولودية الجزائر في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة، وهي النتيجة التي حفظت لكل فريق موقعه الذي يضمن تأهله لربع النهائي.

وتابع حتحوت :“الخروج من دور الـ16 حزين وكارثي ويلام عليه جميع اللاعبين والإدارة.. في جزء سخيف حصل في تونس لكنه ليس السبب الوحيد في وداع الفريق“.

ما حصل بين الترجي و المولودية ضد الكورة.وانا فعلا اشعر بالاحباط كل شاهدت مباريات من هذا النوع.هو امر حصل مرار في مجموعات كاس العالم وكاس اوروبا وغيرها.اتفاق ضمني غير رياضي بين الفرقين هذا لا يمنع انو على مر التاريخ القاعدة سهلة،من يريد الترشح يجب ان يكون الافضل و ان لاينتظر هدايا — Firas El Echi (@FirasElEchi10) April 10, 2021

وغرد الإعلامي التونسي فراس العشي حول المباراة :“ما حصل بين الترجي و المولودية ضد الكرة، وأنا فعلا أشعر بالإحباط كلما شاهدت مباريات من هذا النوع، ”هو أمر حصل مرارا في مجموعات كأس العالم وكأس أوروبا وغيرها، اتفاق ضمني غير رياضي بين الفرقين هذا لا يمنع انه على مر التاريخ القاعدة سهلة، من يريد الترشح يجب أن يكون الأفضل وأن لا ينتظر هدايا“.

من جهته رد معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي على تلك الاتهامات بعد التعادل مع مولودية الجزائر: ”لقد تابعنا إخواننا المصريين يقومون بالضغط من أجل الفوز على مولودية الجزائر، لكن الترجي غني عن أي شيء“.

وواصل: ”مع كامل احترامي لنادي الزمالك، النادي لم يتحدث بشيء، وكل ما قيل كان من جانب وسائل الإعلام“.

وأتم :“لعبنا المباريات كلها بكامل الجدية والجميع شاهد ما حدث في تونس والقاهرة وتأهل الترجي مستحق ولا غبار عليه“.

كانت تصريحات الشعباني عن موقف الزمالك قبل إعلان النادي المصري تقدمه بشكوى حول المباراة.

ويصعب إثبات حالة تراخ أو اتفاق حول نتيجة مباراة في كرة القدم حيث حدثت حالات مشابهة لموقف الزمالك والترجي والمولودية في مسابقات عالمية وأوروبية دون أي ردود فعل حولها.