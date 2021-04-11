رياضة

هل تراخى الترجي في مباراة مولودية الجزائر لإخراج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا؟
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 10:49 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 12:15 GMT

هل تراخى الترجي في مباراة مولودية الجزائر لإخراج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا؟

جدل كبير حول مباراة الترجي ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أعلن نادي الزمالك عزمه التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب ما سمّاه ”فضيحة“ في مباراة الترجي ومولودية الجزائر بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أفريقيا.

وانتهت مباراة الترجي ومولودية الجزائر بالتعادل 1-1 وهي النتيجة التي أطاحت بالزمالك من البطولة رغم فوزه على تونغيث السنغالي 4-1، إذ تصدر الترجي المجموعة ثم تأهل المولودية في المركز الثاني، وخلفه الزمالك وتونغيث اللذين غادرا البطولة.

وكان الزمالك في حاجة لفوز الترجي على مولودية الجزائر مع فوزه على تونغيث ليتأهل في المركز الثاني خلف الترجي بأفضلية المواجهات المباشرة مع مولودية الجزائر.

ووجهت وسائل إعلام مصرية اتهامات لنادي الترجي بالتوطؤ والتراخي مع مولودية الجزائر لإخراج الزمالك من البطولة، إذ خاض الترجي اللقاء بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين لظروف مختلفة، ثم ظهر لاعبو الترجي دون حدة خلال الشوط الثاني من المباراة بحسب التقارير ذاتها.

لكن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قال بعد فوز فريقه على تونغيث ومغادرة البطولة، إن الترجي والمولودية فريقان كبيران، مشيرا إلى أنه يستبعد حدوث اتفاق بينهما، معتبرا أداء الترجي في المباراة طبيعيا كونه ضمِن التأهل.

 

وقال الإعلامي المصري هاني حتحوت :“بعد هدف تعادل مولودية الجزائر والترجي التونسي شاهدنا 20 دقيقة في الهواء دون أي شيء.. كان هناك اتفاق؛ وليس شرطا أن يكون مكتوبا أو معلنا“.

وتقدم الترجي في الشوط الأول، ثم تعادل مولودية الجزائر في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة، وهي النتيجة التي حفظت لكل فريق موقعه الذي يضمن تأهله لربع النهائي.

 

وتابع حتحوت :“الخروج من دور الـ16 حزين وكارثي ويلام عليه جميع اللاعبين والإدارة.. في جزء سخيف حصل في تونس لكنه ليس السبب الوحيد في وداع الفريق“.

 

 

وغرد الإعلامي التونسي فراس العشي حول المباراة :“ما حصل بين الترجي و المولودية ضد الكرة، وأنا فعلا أشعر بالإحباط كلما شاهدت مباريات من هذا النوع، ”هو أمر حصل مرارا في مجموعات كأس العالم وكأس أوروبا وغيرها، اتفاق ضمني غير رياضي بين الفرقين هذا لا يمنع انه على مر التاريخ القاعدة سهلة، من يريد الترشح يجب أن يكون الأفضل وأن لا ينتظر هدايا“.
من جهته رد معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي على تلك الاتهامات بعد التعادل مع مولودية الجزائر: ”لقد تابعنا إخواننا المصريين يقومون بالضغط من أجل الفوز على مولودية الجزائر، لكن الترجي غني عن أي شيء“.

وواصل: ”مع كامل احترامي لنادي الزمالك، النادي لم يتحدث بشيء، وكل ما قيل كان من جانب وسائل الإعلام“.

وأتم :“لعبنا المباريات كلها بكامل الجدية والجميع شاهد ما حدث في تونس والقاهرة وتأهل الترجي مستحق ولا غبار عليه“.

كانت تصريحات الشعباني عن موقف الزمالك قبل إعلان النادي المصري تقدمه بشكوى حول المباراة.

ويصعب إثبات حالة تراخ أو اتفاق حول نتيجة مباراة في كرة القدم حيث حدثت حالات مشابهة لموقف الزمالك والترجي والمولودية في مسابقات عالمية وأوروبية دون أي ردود فعل حولها.

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