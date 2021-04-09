إصابة فوسيني كوليبالي لاعب الترجي التونسي بفيروس كورونا قبل مباراة مولودية الجزائر

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، إصابة محترفه الأيفواري فوسيني كوليبالي بفيروس كورونا.

وأصدر الترجي بيانًا رسميًا قال فيه:“ أظهرت تحاليل كوفيد 19 التي خضع لها لاعبو الترجي الرياضي التونسي أمس إصابة متوسط ميداننا فوسيني كوليبالي بفيروس كورونا… إن شاء الله لا بأس كوبرا“.

وأجرى لاعبو الترجي هذه التحاليل في إطار البروتوكول الذي يسبق مباراة يوم غد أمام مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وارتفع عدد الغائبين عن مباراة الترجي والمولودية إلى 8 لاعبين، بعد انضمام كوليبالي إلى القائمة، وهم كل من ويليام توجي المصاب بكدمة خفيفة في عضلة الفخذ، والثلاثي العائد من الإصابة: إلياس الشتي، وسيدريك جبو، وأمين توقاي.

كما يغيب كل من محمد علي اليعقوبي للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثاني أمام تونغيث السنغالي، والثلاثي: حمدي النقاز، ومحمد علي بن رمضان، وغيلان الشعلالي، خوفًا من الحصول على الإنذار الثاني.

وسيلعب الترجي التونسي دوراً حاسماً في تحديد هوية مرافقه إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عندما يستضيف مولودية الجزائر في الجولة الختامية بدور المجموعات بالمسابقة غداً السبت، على إستاد رادس.

وضمن الترجي تأهله إلى دور الثمانية منذ الجولة الرابعة بعد أن حصد 10 نقاط متقدماً بفارق نقطتين عن مولودية الجزائر الثاني، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بخمس نقاط فيما خرج تونغيث السنغالي من صراع التأهل بعدما تراجع إلى المركز الرابع والأخير بأربع نقاط.

ويقف مولودية الجزائر على بعد نقطة وحيدة من ضمان الصعود لدور الثمانية بينما استعاد الزمالك وصيف بطل العام الماضي الأمل في إمكانية انتزاع بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الرابعة مؤخراً.

ولن يكفي الزمالك الانتصار على ضيفه تونغيث لكنه ينتظر هدية من الترجي غريمه في الأعوام الأخيرة وهي الفوز على مولودية الجزائر لخطف التأهل.

وبهذا فإنه سيتعين على الزمالك الفوز على تونغيث بينما يضع عينه في الوقت نفسه على مواجهة الترجي ومولودية الجزائر الذي سيقاتل لانتزاع التعادل على الأقل لحسم التأهل.