رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. شباب بلوزداد يضرب صن داونز ويتأهل معه.. والهلال يودع‎
تاريخ النشر: 09 أبريل 2021 15:19 GMT
تاريخ التحديث: 09 أبريل 2021 16:10 GMT

دوري أبطال أفريقيا.. شباب بلوزداد يضرب صن داونز ويتأهل معه.. والهلال يودع‎

رفع شباب بلوزداد رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

صعد فريق شباب بلوزداد الجزائري إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على صن دوانز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بختام المجموعة الثانية للبطولة.

افتتح أمير سعيود التسجيل في الدقيقة 29، قبل أن يضيف أحمد جاسمي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من كرة رأسية.

ورفع شباب بلوزداد رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما حافظ صن داونز على صدارته برصيد 13 نقطة.

 

وفي المباراة الأخرى، ودع الهلال السوداني بطولة دوري الأبطال عقب خسارته أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي، بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، رفع مازيمبي رصيده إلى 5 نقاط، محققًا الانتصار الأول له في دور المجموعات، ليرتقي إلى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الهلال عند 4 نقاط، ليتذيل المجموعة.

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