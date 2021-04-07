مذيع رياضي تونسي يطلب قارورة خمر على الهواء مباشرة ويثير جدلًا واسعًا (فيديو)

أثار طلب مذيع رياضي لقارورة خمر، في التلفزيون الرسمي التونسي، وهو يعلّق على مباراة كرة قدم، الأربعاء، على المباشر، جدلًا واسعًا في تونس، واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما حدث ”فضيحة“ للتلفزيون.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو المذيع الرياضي، شكيب الخويلدي، الذي طلب من زميله قارورة خمر (بيرة) قبل أن ينطلق في التعليق على مباراة النادي الأفريقي، والاتحاد الرياضي المنستيري.

وأكد مصدر من القناة الوطنية التونسية، رفض الكشف عن اسمه، أنه تم فتح تحقيق في الأمر بعد هذا الجدل، وسيتم اتخاذ قرارات تأديبية ضد المذيع الرياضي.

وقالت الإعلامية، حنان العمدوني، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك:“مذيع مباراة الأفريقي والمنستيري، على المباشر قبل انطلاق البث.. يقول:“هات كعبة بيرا هات“.. صُدِمت“.

وجاء في تدوينة نشرها الإعلامي، نبيل مصباحي، عبر صفحته على فيسبوك:“فضيحة.. معلّق الوطنية يقول:“هات كعبة بيرة“.

وعلّق الناشط السياسي، البحري الجلاصي، على هذه الحادثة عبر تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك جاء فيها:“مذيع القناة الوطنية شرب 12 قارورة بيرة، وقبل المباراة وأثناء التعليق قال: اللهم ارفع عنا الوباء.. حتى إبليس لا يفعلها“.

وقال الإعلامي، منتصر حيزم ، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك:“فضيحة جديدة للتلفزة التونسية… هات كعبة بيرة هات.. أطلب من مدير القناة الوطنية الأولى السيد فتحي الشروندي إعطاء الإذن بنشر اعتذار رسمي للمشاهدين، واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ”.

وتغلّب النادي الأفريقي على نظيره الاتحاد المنستيري، بنتيجة (1-0)، على ملعب مصطفى بن جنات، الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 للدوري التونسي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد حمزة العقربي في الدقيقة (82)، من ركلة حرة مباشرة.

والانتصار مكّن الأفريقي من القفز إلى المركز السابع برصيد 28 نقطة، والابتعاد عن مؤخرة الترتيب، فيما تجمّد رصيد المنستيري عند 27 نقطة، في أول مباراة له مع المدرب الجديد عفوان الغربي ليصبح في المركز الثامن.