مولودية الجزائر يتفق مع الفرنسي جوزيه أنيجو على تدريب الفريق

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن مولودية الجزائر اتفق مع المدرب الفرنسي جوزيه أنيجو على تولي تدريب الفريق، خلفا لعبد القادر عمراني الذي استقال من منصبه.

وقالت صحيفة ”الهداف“: إن أنيجو سيصل الجزائر بعد المباراة الأخيرة للفريق في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، السبت المقبل.

واستقال عمراني من تدريب مولودية الجزائر بعد الخسارة 0/2 أمام ضيفه الزمالك المصري، علما أن عمراني تولى تدريب الفريق في فبراير الماضي خلفا لنبيل نغيز.

وبحسب الصحيفة، فقد طلب عبد الناصر ألماس رئيس مولودية الجزائر من عمراني قيادة الفريق أمام الترجي والرحيل بعد المباراة.

وحصد مولودية الجزائر 25 نقطة من 16 مباراة، ويحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الجزائري، ويتأخر بـ11 نقطة عن وفاق سطيف المتصدر الذي لعب 17 مباراة.

أما في دوري أبطال أفريقيا، فيحتل مولودية الجزائر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويتأخر بنقطتين عن الترجي التونسي المتصدر، ويتفوق بـ3 نقاط على الزمالك الثالث قبل الجولة السادسة والأخيرة.