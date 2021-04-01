كاف يعلن الموعد النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، ستقام في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

🇩🇿 Algeria

🇧🇫 B. Faso

🇨🇲 Cameroon

🇨🇻 C. Verde

🇰🇲 Comoros

🇨🇮 C. d'Ivoire

🇪🇬 Egypt

🇬🇶 E. Guinea

🇪🇹 Ethiopia

🇬🇦 Gabon

🇬🇲 Gambia

🇬🇭 Ghana

🇬🇳 Guinea

🇬🇼 G. Bissau

🇲🇼 Malawi

🇲🇱 Mali

🇲🇷 Mauritania

🇲🇦 Morocco

🇳🇬 Nigeria

🇸🇳 Senegal

🇹🇳 Tunisia

🇸🇩 Sudan

🇿🇼 Zimbabwe

🇧🇯 or 🇸🇱#TotalAFCON 🏆 pic.twitter.com/vw9BzfSCgs — CAF (@CAF_Online) March 31, 2021

وتأهلت لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، منتخبات الكاميرون (المضيف) والجزائر ومصر والمغرب وتونس والسودان وجزر القمر وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وغينيا الاستوائية وإثيوبيا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وساحل العاج ومالاوي ومالي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال والسودان وتونس وزيمبابوي.

وسيحسم المقعد الأخير بالبطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا بين بنين وسيراليون في يونيو.

ومن المقرر أن تسحب قرعة دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية يوم 25 يونيو، لكن الكاف لم يحدد مكان إجرائها.

ومنتخب مصر هو البطل التاريخي لكأس الأمم الأفريقية وفي رصيده 7 ألقاب، مقابل 5 للكاميرون، و4 لغانا، و3 لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر وساحل العاج وجمهورية الكونغو.

في حين نالت منتخبات تونس والمغرب والسودان وزامبيا وجنوب أفريقيا، والكونغو وإثيوبيا، لقبا لكل منها.