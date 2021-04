كاف يعلن الموعد النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، ستقام في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

🇩🇿 Algeria

🇧🇫 B. Faso

🇨🇲 Cameroon

🇨🇻 C. Verde

🇰🇲 Comoros

🇨🇮 C. d'Ivoire

🇪🇬 Egypt

🇬🇶 E. Guinea

🇪🇹 Ethiopia

🇬🇦 Gabon

🇬🇲 Gambia

🇬🇭 Ghana

🇬🇳 Guinea

🇬🇼 G. Bissau

🇲🇼 Malawi

🇲🇱 Mali

🇲🇷 Mauritania

🇲🇦 Morocco

🇳🇬 Nigeria

🇸🇳 Senegal

🇹🇳 Tunisia

🇸🇩 Sudan

🇿🇼 Zimbabwe

🇧🇯 or 🇸🇱#TotalAFCON 🏆 pic.twitter.com/vw9BzfSCgs

— CAF (@CAF_Online) March 31, 2021