جمال بلماضي يحذر من إدخال منتخب الجزائر في مشاكل تمنعه من الوصول إلى مونديال 2022

حذّر جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، من إدخال بطل أفريقيا في مشاكل خارج الملعب تجعل الفريق ضحية للصراعات، وقد تؤثر على خطط التأهل لكأس العالم 2022.

ووجه جمال بلماضي رسالة قوية، وحذّر من القيام بما وصفه بـ“ألعاب خطيرة“ تحيط بالمنتخب الجزائري، وسيدفع ثمنها الفريق.

وغابت الجزائر عن كأس العالم 2018 قبل تعيين بلماضي، ولكنه نجح بقيادة محاربي الصحراء للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر بعد غياب 29 عامًا.

وقال بلماضي في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، عقب عودة بعثة المنتخب الجزائري قادمة من زامبيا، بعد:“مرتبط مع بلدي، ونملك مشروعًا موحدًا، ليس مشروع بلماضي، وأنا جزء فقط من هذا المشروع، والشعب الجزائري يدرك حقيقة الأمور وكل ما يحدث، وأنا رياضي ولست سياسيًا“.

وأضاف:“يجب أن تكون الأجواء واضحة ونظيفة، لكن للأسف نلاحظ عكس ذلك، لذا يجب على البعض الانتباه لما يقومون به، ونحن مقبلون على تصفيات المونديال، وعلى كل شخص أن يتحمّل مسؤوليته، والقيام بدوره، وحذار من القيام بألعاب خطيرة“.

وألمح بلماضي إلى خلافات بين وزارة الرياضة والاتحاد الجزائري لكرة القدم، قائلًا:“يجب أن ينتبه البعض لما يقومون به، ونحن مقبلون على تصفيات كأس العالم، وعلى كل شخص تحمّل مسؤوليته، ولا يجب أن يأخذ أحد المنتخب كرهينة، وأحذر من الألعاب الخطيرة“.

ويعيش المنتخب الجزائري أجواء توتر جراء الخلاف العميق بين وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة الذي اضطُر إلى تحديد موعد جمعيتيه العموميتين العادية والانتخابية ليومي 5 و15 من أبريل المقبل، قبل تكييف لوائحه الأساسية، مثلما طالب به الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“ الذي هدده بـ“العقوبات المنصوص عليها“.