منتخب المغرب يتعادل أمام موريتانيا بعد ضمان التأهل رسميا لأمم أفريقيا

حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد استغلال تعادل بوروندي أمام ضيفه أفريقيا الوسطى بهدفين لكل فريق.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب المغرب ومضيفه الموريتاني، على ملعب شيخا ولد بيديا، يوم الجمعة، لحساب الجولة الخامسة.

رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 11 نقطة، ليؤمن صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، علما بأنه كان قد ضمن تأهله قبل خوض هذا اللقاء، بينما رفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني

وقلب منتخب بوروندي تأخره 0-2 أمام ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى إلى تعادل 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة.

تقدم منتخب أفريقيا الوسطى 2-0، سجلهما لويس مافوتا في الدقيقتين 40 و53، ثم سجل منتخب بوروندي هدفين عن طريق سعيدي نتيبازونكيزا، وكريستوف ندواروجيرا، في الدقيقتين 59 و80.

رسميًا.. #المغرب تتأهل إلى كأس #أمم_أفريقيا لكرة القدم، تعادل بوروندي وأفريقيا الوسطى 2-2.

رفع منتخب بوروندي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام موريتانيا التي تواجه المغرب صاحب الـ10 نقاط مساء اليوم

منتخب أفريقيا الوسطى رصيده 4 نقاط في المركز الأخير. pic.twitter.com/3sCWYXJNdB — إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2021

ورفع منتخب بوروندي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.