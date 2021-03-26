رياضة

منتخب المغرب يتعادل أمام موريتانيا...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 18:01 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 5:24 GMT

منتخب المغرب يتعادل أمام موريتانيا بعد ضمان التأهل رسميا لأمم أفريقيا

حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد استغلال تعادل بوروندي أمام ضيفه أفريقيا الوسطى بهدفين لكل فريق. وحسم التعادل السلبي

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد استغلال تعادل بوروندي أمام ضيفه أفريقيا الوسطى بهدفين لكل فريق.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب المغرب ومضيفه الموريتاني، على ملعب شيخا ولد بيديا، يوم الجمعة، لحساب الجولة الخامسة.

رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 11 نقطة، ليؤمن صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، علما بأنه كان قد ضمن تأهله قبل خوض هذا اللقاء، بينما رفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني

وقلب منتخب بوروندي تأخره 0-2 أمام ضيفه منتخب أفريقيا الوسطى إلى تعادل 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة.

تقدم منتخب أفريقيا الوسطى 2-0، سجلهما لويس مافوتا في الدقيقتين 40 و53، ثم سجل منتخب بوروندي هدفين عن طريق سعيدي نتيبازونكيزا، وكريستوف ندواروجيرا، في الدقيقتين 59 و80.

 

ورفع منتخب بوروندي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.

 

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