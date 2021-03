كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب المغرب ضد موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يحل منتخب المغرب ضيفا ثقيلا على منتخب موريتانيا مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، مطلع العام المقبل.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مباراة منتخب المغرب ضد موريتانيا، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:00 بتوقيت موريتانيا، 20:00 بتوقيت المغرب على ملعب ”الشيخ ولد بيديا“.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق محمد بركات.

📸أنهى المنتخب الوطني المغربي اليوم إستعداداته لمباراة يوم غد أمام منتخب موريتانيا🇲🇦🇲🇷

Our #AtlasLions have accomplished today their last practice ahead of tomorrow's match against Mauritania🇲🇦🇲🇷#DimaMaghrib pic.twitter.com/yVovxuLHOo

— Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) March 25, 2021