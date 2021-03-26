كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب المغرب ضد موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يحل منتخب المغرب ضيفا ثقيلا على منتخب موريتانيا مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، مطلع العام المقبل.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مباراة منتخب المغرب ضد موريتانيا، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:00 بتوقيت موريتانيا، 20:00 بتوقيت المغرب على ملعب ”الشيخ ولد بيديا“.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق محمد بركات.

📸أنهى المنتخب الوطني المغربي اليوم إستعداداته لمباراة يوم غد أمام منتخب موريتانيا🇲🇦🇲🇷

Our #AtlasLions have accomplished today their last practice ahead of tomorrow's match against Mauritania🇲🇦🇲🇷#DimaMaghrib pic.twitter.com/yVovxuLHOo — Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) March 25, 2021





ترتيب المجموعة

يحتل منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وحقق أسود الأطلس 3 انتصارات وتعادل مرة ولم يتلق أي هزيمة.. وسجل المنتخب المغربي 9 أهداف وتلقى هدفا واحدا.

ويحتل منتخب موريتانيا المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وحقق المنتخب الموريتاني فوزا واحدا وتعادل مرتين وتلقى خسارة وحيدة.. وسجل المنتخب الموريتاني 4 أهداف وتلقى مثلها.

ويحتاج منتخب المغرب إلى نقطة واحدة للتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات الكان، بينما يحتاج منتخب موريتانيا للفوز انتظارا لحسابات الجولة الأخيرة بناء على مواجهة بوروندي وأفريقيا الوسطى التي تقام عصر اليوم الجمعة.

ويحتل منتخب بوروندي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم يحتل منتخب أفريقيا الوسطى المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

تاريخ المواجهات

لم يعرف منتخب موريتانيا طعم الفوز على حساب المغرب في تاريخ لقاءات المنتخبين، والتي بدأت في دورة الألعاب العربية العام 1976 بنتيجة 2/0.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1980 وتعادلا بنتيجة 2/2، ثم فاز المغرب بنتيجة 4/1 وبنتيجة 3/0 في دورة الألعاب العربية 1985.

وفاز المنتخب المغربي على موريتانيا ذهابا وإيابا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1992 بنتيجة 4/0 و2/0، ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 2010 بنتيجة 4/1 ذهابا وإيابا، وتعادلا دون أهداف في الجولة الأولى للتصفيات الحالية.

المنتخب الوطني 🇲🇷 يجري مرانه الأول مساء أمس الإثنين في ملعب شيخا بيديا؛ استعداداً لمواجهة المغرب يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم 2021. #موريتانيا #FFRIM pic.twitter.com/s8W8RFfZ3d — FFRIM – عربي (@ffrim_AR) March 23, 2021





أسلحة موريتانيا

يحشد المنتخب الموريتاني أسلحته لتحقيق أول فوز في تاريخه على حساب المغرب لإنعاش فرص تأهله لنهائيات الكان.

وأكد الفرنسي كورينتين مارتينيز، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، في تصريحات للصحفيين قبل اللقاء أن المباراة ستكون صعبة من أجل قطع خطوة نحو التأهل لنهائيات الكان مشددا على قوة المنتخب المغربي.

وأضاف مدرب موريتانيا: ”نسعى لحصد الفوز على المغرب وهدفنا التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية مرة أخرى والصعود عن هذه المجموعة“.

ويعتمد المنتخب الموريتاني على تشكيلة تضم الحارس ناموري دياو، وأمامه رباعي خط الدفاع بكاري نداي وعبدولاي عثماني وعلي عبيد والمصطفى دياو.

ويقود خط الوسط عبدالله محمود وبجواره محمد يالي ديلاه وأمامهما الحسن العيد، وفي الهجوم الثلاثي بسام وأمادو نياس وإسماعيل دياكتي.

أوراق المغرب

يسعى المنتخب المغربي لحسم التأهل مع مدربه البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني، خاصة أن نقطة التعادل تكفل التأهل بشكل رسمي.

وأعلن المدرب خليلوزيتش في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المغربي التحدي، مؤكدا أنه سيسعى لتحقيق الفوز، كما أن هناك عناصر جديدة انضمت للمنتخب وعلى رأسهم آدم ماسينا ومنير الحدادي.

ويعتمد المنتخب المغربي على تشكيلة تضم الحارس ياسين بونو، وأمامه رباعي خط الدفاع عصام شباك وآدم ماسينا ورومان سايس وزهير فضال.

ويقود خط الوسط سليم أملاح وبجواره أشرف حكيمي وعادل تاعرابت وحكيم زياش، وفي الهجوم منير الحدادي ويوسف الناصيري.

وقال عبدالمنعم شطة، المدير الفني الأسبق للاتحاد الأفريقي ”كاف“، لشبكة ”إرم نيوز“: إن المباراة ستكون صعبة، خاصة أن المنتخب الموريتاني قدم مستويات طيبة في أمم أفريقيا الماضية وأيضا خلال مشوار التصفيات.

وأكد أن المنتخب المغربي لديه نجوم عالميين مثل حكيم زياش والناصيري وحكيمي، مع انضمام الحدادي وهذه العناصر المميزة عالميا تملك الخبرات التي تقود أسود الأطلس للمنافسة على الألقاب القارية والتأهل للمونديال.