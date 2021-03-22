جمال بلماضي يرفض الرد على أنباء استقالته من تدريب منتخب الجزائر

رفض جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر الرد على التقارير التي تحدثت عن رحيله عن محاربي الصحراء، في حين أكد الجاهزية لمواجهة زامبيا وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ولم يرد بلماضي على الشائعات حول احتمال رحيله عن منتخب الجزائر بعدما قرر خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عدم الترشح لولاية جديدة.

وغادر بلماضي المنطقة المختلطة بعد فترة قصيرة، وخرج غاضبا قبل أن يكمل الرد على أسئلة الصحفيين

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت أنباء استقالة بلماضي، من تدريب الجزائر، بعد مباراة بوتسوانا المقرر لها يوم 29 مارس، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وأكد بلماضي أنه يركز على تجهيز لاعبي الجزائر لمباراتي زامبيا، وبوتسوانا، وأنه غير مهتم بالأخبار التي تتحدث عن استقالته من منصبه.

وأضاف: ”أجرينا اليوم حصتنا التدريبية الأولى في سيدي موسى، بحضور جميع اللاعبين المعنيين بالتنقل إلى زامبيا، غدا الثلاثاء“.

وتابع: ”بقية محترفينا بالدوريات الأوروبية الكبرى، سيلتحقون بالمنتخب يوم 26 مارس، للمشاركة ضد بوتسوانا في المباراة الثانية“.

ويملك منتخب الجزائر 10 نقاط من 4 مباريات ويتصدر ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات، ويتقدم بـ5 نقاط عن منتخب زيمبابوي صاحب المركز الثاني، في حين يملك منتخب بوتسوانا 4 نقاط في المركز الثالث، ثم زامبيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.