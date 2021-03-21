ترتيب الدوري المغربي: الوداد يصعق الرجاء ويبتعد في الصدارة (فيديو)

أشعل الوداد البيضاوي الصراع على لقب الدوري المغربي، بعدما تفوق 2/0 على منافسه الرجاء البيضاوي، (حامل اللقب) في قمة الجولة العاشرة من المسابقة اليوم الأحد.

وحسم الوداد نتيجة المباراة في الشوط الأول، بعدما سجل له أيوب العملود في الدقيقة الرابعة، بضربة رأسية، وأشرف داري في الدقيقة الـ16 بضربة رأسية أيضا.

وحقق الوداد الفوز السابع، مقابل التعادل مرة والخسارة مرة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة، أما الرجاء فقد خسر للمرة الأولى الموسم الحالي، في حين فاز 5 مرات وتعادل 4 مرات، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثاني.

وهذا الفوز الأول للوداد على الرجاء في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات، حيث تعادلا 4 مرات وفاز الرجاء مرة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المغربي: