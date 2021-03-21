كل ما تريد معرفته عن مباراة الوداد ضد الرجاء في الدوري المغربي

سيكون جمهور الكرة المغربية على موعد مع الديربي المرتقب بين الوداد البيضاوي وجاره الرجاء، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العاشرة للدوري المغربي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت المغرب، السابعة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب ”محمد الخامس“ في الجولة العاشرة للدوري.

وتذاع المباراة عبر قناة ”الرياضية المغربية“ بصوت المعلق عادل المسعودي.

ترتيب الفريقين

يتصدر الرجاء ترتيب الدوري المغربي برصيد 19 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل 4 مرات ولم يعرف طعم الهزيمة، وسجل الفريق 15 هدفا واستقبل 7 أهداف في 9 مباريات خاضها.

ويحتل الوداد المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعدما فاز 6 مرات وتعادل مرة وخسر مرة، وسجل 15 هدفا واستقبل 7 أهداف وله مباراة مؤجلة.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ 24 من سبتمبر الماضي بالتعادل دون أهداف، ولكن الوداد لم يحقق الفوز في آخر 5 مواجهات للديربي منذ آخر انتصار يوم الـ 6 من يناير 2019.

أوراق الوداد

يدخل الوداد المباراة بمعنويات مرتفعة وبصفوف مكتملة بعد أن ضمن الفريق التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أن الفريق يسعى لصدارة الدوري المغربي بالفوز بلقاء الديربي وحسم الفوز على الرجاء بعد غياب.

ويعول الوداد على خبرات مديره الفني فوزي البنزرتي، والذي يعتمد على تشكيلته التي تضم الحارس رضا التكناوتي وأمامه رباعي خط الدفاع أمين أبو الفتح وأشرف داري وأيوب عملود ويحيى عطية الله.

ويقود خط الوسط صلاح الدين سعيدي وبجواره يحيى جبران وأمامهما وليد الكرتي صانع الألعاب مع سرعة الجناحين محمد أوناجم والليبي مؤيد اللافي والقناص أيوب الكعبي في الهجوم.

يعول البنزرتي في خططه على المثلث الهجومي المميز بقيادة الكعبي وخلفه اللافي وأوناجم في ظل تنوع تكتيكي ومرونة هجومية للثلاثي، ويعد اللافي أخطر أسلحة البنزرتي؛ فقد سجل 3 أهداف وصنع مثلها، بخلاف قدرات القناص الكعبي الذي سجل 5 أهداف في الموسم.

وقال محمد سهيل، مدرب الوداد الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة -مثل أي لقاء ديربي- تتوقف على تفاصيل صغيرة، وبالتالي لا يستطيع أحد الحكم على سيناريو المواجهة حتى في غياب الجمهور.

وأضاف: ”الوداد في الموسم الحالي يقدم مستويات طيبة ولديه عناصر مميزة خاصة في الهجوم سواء اللافي أو أوناجم، بخلاف قدرات الكعبي وخبرات الكرتي وبعض البدائل مثل: سيمون مسوفا، ولكن يبقى إيقاف خطورة الرجاء والصلابة الدفاعية أمرا مهما للغاية“.

أسلحة الرجاء

يبحث الرجاء عن حصد الفوز بلقاء الديربي لتأمين الصدارة، وخاصة أن الفريق لم يعرف طعم الهزيمة بالدوري هذا الموسم وقدم مستويات طيبة.

ويخوض الرجاء اللقاء -أيضا- دون غيابات مؤثرة، ويعتمد المدير الفني جمال السلامي على تشكيلته، التي تضم الحارس أنس الزنيتي وأمامه الرباعي الليبي سند الورفلي ومروان هدهودي وعبد الإله مدكور وعبد الجليل جبيرا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عمر العرجون وزكريا الوردي وأمامهما صانع الألعاب عبد الإله الحافيظي مع ثلاثي الهجوم محسن متولي وسفيان رحيمي والكونغولي بن مالانغو.

وأكد أبو طالب العيسوي، مدرب الإسماعيلي المصري الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الرجاء فريق منظم وسريع ولديه بضع أوراق هجومية سريعة.

وأشار إلى أن الرجاء يعتمد على الجانب الأيسر المميز بوجود رحيمي بجانب موهبة وخبرة محسن متولي أحد أبرز النجوم، موضحا أنه لمس قوة الرجاء في مواجهة نصف نهائي البطولة العربية.

وأثنى العيسوي على تنظيم المدرب جمال السلامي وأدائه التكتيكي داخل الملعب، موضحا أن بن مالانغو مهاجم سريع ويصنع الفارق أيضا.