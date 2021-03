كل ما تريد معرفته عن مباراة الوداد ضد الرجاء في الدوري المغربي

سيكون جمهور الكرة المغربية على موعد مع الديربي المرتقب بين الوداد البيضاوي وجاره الرجاء، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العاشرة للدوري المغربي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت المغرب، السابعة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب ”محمد الخامس“ في الجولة العاشرة للدوري.

وتذاع المباراة عبر قناة ”الرياضية المغربية“ بصوت المعلق عادل المسعودي.

Always putting in the work. #Derby 𝓱𝓮𝓻𝓮 𝔀𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓮 💪#DimaWydad pic.twitter.com/OtOKY5Isc3

— Wydad Athletic Club (@WACofficiel) March 20, 2021