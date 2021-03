رسميًا.. الفيفا يعتمد بطولة كأس العرب 2021

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، رسميًا على اعتماد بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات في قطر.

وأعلن غياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال جدول أعمال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي، أن البطولة ستقام في ديسمبر من العام الجاري، تحت رعاية ”فيفا“.

وكان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن في شهر نوفمبر الماضي، عن عودة كأس العرب، في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 18 من الشهر ذاته لعام 2021، في قطر، بمشاركة 22 منتخبًا.

كما صادق مجلس الفيفا على لوائح البطولة، وطرح الحقوق التسويقية والإعلامية لكأس العرب، والتي ستكون البروفة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم 2022.

FIFA President confirms 22 national teams will participate in FIFA Arab Cup 2021 in Qatar – https://t.co/gbHNJcLsff

— FIFA Media (@fifamedia) November 24, 2020