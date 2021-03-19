رياضة

رسميًا.. الفيفا يعتمد بطولة كأس الع...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 17:19 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 18:25 GMT

رسميًا.. الفيفا يعتمد بطولة كأس العرب 2021

أعلن غياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال جدول أعمال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي أن البطولة ستقام في ديسمبر من العام الجاري تحت رعاية "فيفا".

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، رسميًا على اعتماد بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات في قطر.

وأعلن غياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال جدول أعمال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي، أن البطولة ستقام في ديسمبر من العام الجاري، تحت رعاية ”فيفا“.

وكان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن في شهر نوفمبر الماضي، عن عودة كأس العرب، في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 18 من الشهر ذاته لعام 2021، في قطر، بمشاركة 22 منتخبًا.

كما صادق مجلس الفيفا على لوائح البطولة، وطرح الحقوق التسويقية والإعلامية لكأس العرب، والتي ستكون البروفة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم 2022.

ومن المقرر إجراء قرعة البطولة العربية في الدوحة في أبريل 2021، مع بيع تذاكر المباراة لاحقًا.

ويشارك في منافسات بطولة كأس العرب 22 منتخباً، بينها 12 منتخباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هي الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعمان والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن والبحرين، بالإضافة إلى 10 منتخبات أفريقية هي مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والصومال والسودان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا.

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