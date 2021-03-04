أحكام بالسجن والغرامة.. القضاء المغربي يدين المتورطين في ابتزاز المدرب هيرفي رينارد

أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة ”واد زم“ المغربية، اليوم الخميس، الشابين المتهمين بابتزاز الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، والمدرب السابق للمنتخب المغربي.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة 30 شهرا بحق المتهم الأول البالغ من العمر 25 عاما، مع دفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مغربي (حوالي 500 دولار)، وكذا بدفع تعويض مالي للمتضرر قدره 50 ألف درهم (حوالي 5 آلاف دولار).

أما المتهم الثاني البالغ 27 عاما، فحكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر، مع أداء نفس الغرامة المالية والتعويض.

يمثل شابان مغربيان أمام القضاء بتهمة ابتزاز المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بفيديو جنسي pic.twitter.com/XtEQjfv5UD — إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2021

وجرت أطوار المحاكمة عن بعد بسبب ظروف جائحة كوفيد، وقد اقتنعت المحكمة بتورط المعنيين بالأمر في ابتزاز المدرب الفرنسي.

حيث طالباه بمبلغ 10 آلاف دولار لعدم نشر تسجيلات فاضحة تخصه، التقطت له من على موقع للمواعدة، وكان يعتقد أنه يتحدث إلى فتاة لبنانية، إلا أن رينارد لم يخضع للتهديد وأبلغ السلطات المغربية التي تمكنت من التوصل إليهما. وتقديمهما للعدالة.