محاكمة مغربيين بتهمة ابتزاز هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بفيديو جنسي

يمثل شابان مغربيان أمام القضاء بتهمة ابتزاز المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بفيديو جنسي، حيث قررت المحكمة الابتدائية بمدينة ”واد زم“ اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 4 مارس المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين.

وقام المتهمون باستدراج مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، على موقع للمواعدة بعدما أوهماه أنه يتحدث إلى فتاة لبنانية، فأجرى معها اتصالا بالفيديو مخلا بالآداب، ليتوصل بعد ذلك بالتسجيل كاملا، مع مطالبته بدفع 10 ملايين سنتيم (10 آلاف دولار تقريبا) ليتجنب نشر الفيديو على الإنترنت حسب موقع ”اليوم 24“ المغربي.

إلا أن رينارد تقدم بشكوى للجهات المختصة، التي قامت بتوقيف المشتبه بهما الأسبوع الماضي، وتابعتهما النيابة العامة بتهم محاولة المساهمة في النصب، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، وتسجيل صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.

وسبق أن أوقفت الجهات المختصة في السنوات الأخيرة، عدة شبكات للابتزاز الإلكتروني بمدينة واد زم، وقع ضحاياها شخصيات عامة وأغنياء من جنسيات عربية، ويقود تلك الشبكات في أغلب الأحيان شبان عاطلون عن العمل أو طلبة منحرفون.