مولودية الجزائر ضد الترجي والزمالك مع تونغيت.. كل ما تريد معرفته عن مباراتي المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

تقام اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهات قوية على رأسها الصدام العربي المثير بين مولودية الجزائر وضيفه الترجي التونسي لحساب المجموعة الرابعة بجانب لقاء الزمالك المصري أمام مضيفه تونغيت السنغالي.

ويلعب أيضاً الأهلي المصري ضد مضيفه سيمبا التنزاني بالمجموعة الأولى التي تشهد أيضاً مواجهة بين المريخ السوداني وضيفه فيتا كلوب الكونغولي كما يحل الوداد المغربي ضيفاً على بيترو أتلتيكو الأنجولي بالمجموعة الثالثة التي تشهد مواجهة بين كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وضيفه حوريا الغيني.

وتستكمل غداً الأربعاء منافسات الجولة الثانية بإقامة مواجهات المجموعة الثانية بلقاء الهلال السوداني ضد ضيفه مازيمبي الكونغولي بينما تأجل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

وترصد (إرم نيوز) ملامح مواجهتي المجموعة الرابعة بين الزمالك وضيفه تونغيت وأيضاً لقاء مولودية الجزائر وضيفه الترجي.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونغيت

تقام مواجهة الزمالك ضد تونغيت في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت السعودية في السنغال.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

وتقام مباراة مولودية الجزائر ضد الترجي في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس في ملعب (5 جويلية) بالجزائر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7 بصوت المعلق محمد بركات.

ترتيب مجموعة الزمالك والترجي

يتصدر ترتيب المجموعة فريق الترجي التونسي برصيد 3 نقاط بعد فوزه بالجولة الماضية على حساب تونغيت السنغالي بنتيجة 2-1 في رادس.

ويحتل الزمالك والمولودية المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل دون أهداف في الجولة الأولى باستاد القاهرة.

وتقابل المولودية ضد الترجي بدوري الأبطال عام 2011 بمرحلة المجموعات وتعادلا بهدف لكل منهما وفاز الترجي برباعية نظيفة بينما يلعب الزمالك ضد تونغيت لأول مرة.

الزمالك ضد تونغيت

يخوض الزمالك مواجهة صعبة خارج الديار ضد تونغيت باحثاً عن مصالحة جماهيره بعد التعادل مع ضيفه مولودية الجزائر بالجولة الأولى دون أهداف.

ويعاني الزمالك من غيابات مؤثرة على رأسها حازم إمام الظهير الأيمن ومحمود حمدي الونش مدافع الفريق للإصابة ومحمد أشرف روقة بسبب خطأ إداري حرمه من السفر بخلاف أزمة مسار طائرة الفريق التي عطلت وصوله للسنغال ورفض الاتحاد الأفريقي ”كاف“ تأجيل المباراة.

وأكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي أن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز رغم الغيابات وقوة المنافس موضحاً أن النادي السنغالي يضم عدة عناصر مميزة وأن مواجهته ستكون صعبة.

ومن المنتظر أن يعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد أبوجبل وأمامه رباعي خط الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني والتونسي حمزة المثلوثي وأحمد أبو الفتوح مع ثلاثي خط الوسط طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي وإمام عاشور مع ثلاثي الهجوم أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم أوباما.

في المقابل، يراهن تونغيت بقيادة مديره الفني يوسوفا دابو على الاستفادة من عامل الأرض لتحقيق مفاجأة أمام الزمالك.

ويعول تونغيت على قدرات الجناح المميز جابريل سيلا واللاعب الموهوب عثمانو ساخو لقيادة هجوم الفريق مع الاستفادة من عوامل الطقس والملعب لمفاجأة الزمالك.

وقال عصام مرعي مدرب الزمالك السابق لـ“إرم نيوز“ إن هذه المواجهة صعبة وستكون شائكة بالنسبة للزمالك لأن الفريق السنغالي سبق أن أطاح بالرجاء المغربي وقدم عرضاً قوياً أمام الترجي في تونس.

وأضاف: ”الزمالك لديه مشكلة هجومية واضحة في المباريات الأخيرة مع تراجع مستوى زيزو وبن شرقي بدنياً ورحيل مصطفى محمد، وهو ما يجعل باتشيكو مضطراً لحلول غير تقليدية في لقاء تونغيت بعدما فشل الزمالك في هز شباك المولودية“.

المولودية ضد الترجي

يحل الترجي ضيفاً ثقيلاً على المولودية في ديربي شمال أفريقي مثير وجدير بالمتابعة خاصة أن الترجي يسعى لتعزيز الصدارة كما أن المولودية يبحث عن فوزه الأول بالمجموعة.

وأكد عبد القادر عمراني المدير الفني للمولودية في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه سيواجه منافساً قوياً صاحب خبرات ومرشحا دائما للتتويج باللقب، موضحاً أن لقاء الزمالك منح لاعبيه ثقة أكبر وقدرة على مواصلة المشوار بدور المجموعات.

ومن المقرر أن يلعب عمراني بنفس التشكيلة التي خاض بها مباراة الزمالك بحضور الحارس المتميز عبد القادر صالحي وأمامه رباعي خط الدفاع معاذ حداد ومحمد مرواني وعبد الرحمن حشود ونبيل لعمارة.

ويقود خط الوسط ميلود ربيعي والمالي إيسلا داودي ونبيل سعدو مع مثلث الهجوم بلال بنساحة الذي يواجه فريقه السابق وعبد النور بلخير والقناص سامي فريوي.

في المقابل، يدخل الترجي المباراة شبه مكتمل الصفوف عدا غياب حارسه المعز بن شريفية ورائد الفادع. وأكد عثمان النجار المدرب المساعد للمدير الفني معين الشعباني أن اللقاء سيكون صعباً وأشبه بلقاء قمة مغاربي شمال أفريقي وهو ما يزيد صعوبة المواجهة.

ويعتمد الترجي على تشكيلته التي تضم الحارس فاروق بن مصطفى وأمامه رباعي خط الدفاع حمدي النقاز ومحمد تاوجي وعبد القادر بدران وإلياس شيتي.

ويقود خط الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي وبجواره غيلان الشعلالي وعبد الرؤوف بن غيث مع ثلاثي الهجوم أنيس البدري وعلاء الدين مرزوقي والغاني عبد الباسط خالد.

وقال عصام مرعي مدرب الزمالك السابق إنه تابع فريق المولودية جيداً أمام الزمالك وهو فريق منظم ويلعب بشكل تكتيكي دفاعي مع سرعات الأطراف مؤكداً أن المولودية سيرهق الترجي بهذا الأسلوب.

وأضاف: ”الترجي في لقاء تونغيت لم يكن بالصورة التي تخيف منافسيه ولكنه فريق يملك الخبرات بلا شك وقادر على تحقيق نتيجة إيجابية بالجزائر وهو الأمر الذي سيرسم ملامح صراعات المجموعة“.