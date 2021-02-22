الرجاء مع بيراميدز.. قرعة دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية

أفرزت قرعة دوري المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم عدة مواجهات عربية منتظرة، أبرزها بين الرجاء البيضاوي المغربي وبيراميدز المصري وصيف النسخة الماضية في المجموعة الرابعة، ونهضة بركان حامل اللقب مع شبيبة القبائل الجزائري في المجموعة الثانية.

كما شهدت المجموعة الأولى تواجد وفاق سطيف الجزائري وأهلي بنغازي الليبي، بينما من المحتمل أن تشهد المجموعة الثالثة لقاء تونسيا بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي.

ولا يزال النجم الساحلي لم يحسم تأهله حيث فاز 2/1 ذهابا خارج ملعبه يانغ بوفالويس من إسواتيني، ويجري لقاء الإياب غدا الثلاثاء في سوسة.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى:

إنيمبا النيجيري، ووفاق سطيف الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وأهلي بنغازي الليبي.

المجموعة الثانية:

نهضة بركان المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، وكوتون سبورت الكاميروني، ونابسا ستارز الزامبي.

المجموعة الثالثة:

الفائز في مباراة النجم الساحلي التونسي ويانغ بوفالويس من إسواتيني، والصفاقسي التونسي، وساليتاس البوركينابي، وغاراف دي دكار السنغالي.

المجموعة الرابعة:

الرجاء البيضاوي المغربي، وبيراميدز المصري، ونكانا الزامبي، والفائز في مباراة نامونغو التنزاني وبريميرو دي أوغوستو الأنغولي.