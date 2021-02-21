إقامة مباراة الوداد وكايزر تشيفز في دولة بوركينا فاسو

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ إقامة مباراة الوداد المغربي، ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في دولة بوركينا فاسو.

واستقر الكاف على إجراء المباراة في دولة بوركينا فاسو، يوم 28 فبراير الجاري، بعدما توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع نظيرتها في بوركينا فاسو، إلى اتفاق على احتضان مباراة الفريق الأحمر وضيفه الجنوب أفريقي.

وكان ”كاف“ قد قرر إقامة المباراة بين الفريقين في مصر على ملعب السلام، يوم الجمعة الماضي، بعد رفض السلطات المغربية استضافة المباراة، ولكن نادي كايزر تشيفز أعلن صعوبة سفره إلى مصر لخوض المباراة ضد الوداد.

وكان الاتحاد الأفريقي ”الكاف“ أمهل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حتى، اليوم الأحد، كحد أقصى لإيجاد ملعب يحتضن المواجهة المذكورة، بعد اعتذار مصر عن الاستضافة.

ويتواجد كايزر تشيفز، والوداد، ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، بجانب حوريا كوناكري الغيني، وبترو أتلتيكو الأنغولي.