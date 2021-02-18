رياضة

تأجيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز...
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تأجيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

على خلفية تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

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المصدر: فريق التحرير

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تأجيل مباراة شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية.

وقرار ”كاف“ بتأجيل المباراة تم بناء على طلب من اتحاد الكرة الجزائري بعد توصية من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد على خلفية تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

وأصدر نادي شباب بلوزداد بيانًا قال فيه: إن ملف المباراة سيبقى معلقًا حتى عرضه على اللجنة المكلفة بالمنافسات على مستوى الكاف، التي ستدرس إمكانية إقامة اللقاء من عدمه.

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ويأتي قرار ”كاف“ بعد 24 ساعة فقط من تأكيد الاتحاد الجزائري تثبيت المباراة في موعدها المحدد سلفاً.

وكان الدكتور بقاط بركاني، وهو عضو في اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، دعا إلى نقل المباراة خارج الجزائر خوفا من انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.

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تأجيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز...
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دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يفوز بصعوبة على تونغيث وشباب بلوزداد يتعادل مع مازيمبي

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المصدر: فريق التحرير ورويترز ـ إرم نيوز

حقق الترجي الرياضي التونسي فوزا صعبا على ضيفه تونغيث السنغالي، ليسجل أول 3 نقاط في بداية مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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