تأجيل مباراة شباب بلوزداد وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تأجيل مباراة شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية.

وقرار ”كاف“ بتأجيل المباراة تم بناء على طلب من اتحاد الكرة الجزائري بعد توصية من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد على خلفية تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

وأصدر نادي شباب بلوزداد بيانًا قال فيه: إن ملف المباراة سيبقى معلقًا حتى عرضه على اللجنة المكلفة بالمنافسات على مستوى الكاف، التي ستدرس إمكانية إقامة اللقاء من عدمه.

ويأتي قرار ”كاف“ بعد 24 ساعة فقط من تأكيد الاتحاد الجزائري تثبيت المباراة في موعدها المحدد سلفاً.

وكان الدكتور بقاط بركاني، وهو عضو في اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، دعا إلى نقل المباراة خارج الجزائر خوفا من انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.