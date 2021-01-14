من هو حمزة رفيعة الذي أنقذ يوفنتوس أمام جنوة؟

احتاج يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي، إلى هدف في الوقت الإضافي من التونسي حمزة رفيعة ليفوز على جنوة 3-2 ويتأهل إلى دور الثمانية في كأس إيطاليا.

وأجرى يوفنتوس عشرة تغييرات على التشكيلة التي انتصرت على ساسولو مطلع الأسبوع الحالي، لكنه تقدم بهدفين بسهولة، عبر المهاجم السويسري ديان كولوسيفسكي بعد دقيقتين، قبل أن يمرر كرة إلى ألفارو موراتا ليضاعف الفارق في الدقيقة 23.

وتراجع يوفنتوس بعد ذلك ليقلص جنوة الفارق عبر لينارت سيزبورا قبل الاستراحة، وأدرك فيليبو ميلييوني التعادل في الدقيقة 75. ولم يستطع يوفنتوس حسم المباراة في الوقت الأصلي رغم مشاركة كريستيانو رونالدو.

وأحرز البديل رفيعة هدفه الأول مع يوفنتوس في مشاركته الأولى مع الفريق الأول ليحسم الفوز في الدقيقة 104 وليواجه الفائز من ساسولو وسبال في دور الثمانية.

🔥🇹🇳 Hamza Rafia qui marque son 1e but avec la Juventus.. face au Genoa en Coppa. Une réalisation avec caractère, de bonne augure pour la confiance de l’international @hamzarafia10. 🎥 pic.twitter.com/sSqekAi8GZ — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) January 13, 2021



لكن من هو رفيعة؟

حمزة رفيعة البالغ من العمر 21 عاما ولد في قلعة سنان في تونس في الثاني من أبريل/نيسان عام 1999 ، ويحمل جواز سفر فرنسيا ولعب مع منتخب فرنسا تحت 17 و 18 عاما، لكنه اختار في النهاية اللعب مع المنتخب التونسي الأول الذي خاض معه سبع مباريات دولية.

وظهر رفيعة، لاعب الوسط المهاجم الذي يمكنه أيضا اللعب كجناح أيمن، لأول مرة دوليا في السادس من سبتمبر/ أيلول 2019 بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة ودية ضد موريتانيا.

وانتقل إلى فرنسا عندما كان طفلاً ولعب في قطاعات الشباب في عدة أندية قبل أن ينضم إلى أولمبيك ليون، حتى شارك في الفريق الثاني بالنادي عام 2017 وخاض معه 25 مباراة قبل مغادرته النادي لينضم إلى يوفنتوس في صيف 2019.

وتعاقد معه يوفنتوس مقابل 500 ألف يورو فقط، لكن إجمالي التعاقد قد يصل إلى خمسة ملايين يورو بالمتغيرات، وسيحصل ليون على 20 بالمئة من بيعه في المستقبل. ويلعب في فريق يوفنتوس تحت 23 عاما في دوري الدرجة الأولى وينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2022.

ظهر لأول مرة مع فريق تحت 23 عاما في 26 أغسطس/ آب 2019 وسجل من ركلة جزاء. وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته سجل أول أهدافه مع فريق السيدة العجوز، ما سمح لفريق تحت 23 عاما بالتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا للدرجة الثالثة.

وقبل هذه الليلة، سجل أهم أهدافه مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا للدرجة الثالثة ضد تيرنانا في يونيو/ حزيران الماضي.

وفاز يوفتوس 2-1 ورفع الكأس الأولى في تاريخ فريقه الثاني، الذي تم إطلاقه في عام 2018، وقد سجل رفيعة خمسة أهداف وتسع تمريرات حاسمة في 42 مباراة مع فريق يوفنتوس تحت 23 عاما.

وضمه المدير الفني أندريا بيرلو للفريق الأول للمشاركة أمام جنوة، وشارك بالفعل بدلا من مانولو بورتانوفا في الدقيقة 77 وسجل هدفه الأول في أول ظهور له مع الفريق الأول.

ماذا قال حمزة رفيعة بعد المباراة؟

وقال رفيعة لشبكة ”راي سبورت“ بعد المباراة: ”يوم الأحد كنت ضد كاراريس ألعب مع فريق يوفنتوس تحت 23 عاما في دوري الدرجة الثالثة، واليوم أنا هنا وسجلت هدفا حاسما ليوفنتوس في كأس إيطاليا. أهدي هذا الهدف لأمي بالتأكيد!“.

وفي رد فعل سريع أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قال فيه ”في أول ظهور له مع الفريق الأول لنادي يوفنتوس الإيطالي، قاد لاعبنا الدولي حمزة رفيعة فريقه إلى التأهل إلى دور الثمانية من كأس إيطاليا على حساب جنوة. وتمكن لاعبنا الدولي من التسجيل في آخر الوقت الإضافي الثاني لينتصر يوفنتوس 3-2. برافو للاعبنا الدولي حمزة رفيعة ومزيدا من التألق“.