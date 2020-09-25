الوداد المغربي يتمم إجراءات الحصول على خدمات الليبي مؤيد اللافي

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نجح نادي الوداد البيضاوي المغربي في إنهاء صفقة الليبي مؤيد اللافي مهاجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري. ووفقا لقناة "الرياضية" المغربية، فإن المهاجم الليبي وقع على