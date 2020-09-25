الوداد المغربي يتمم إجراءات الحصول على خدمات الليبي مؤيد اللافي

نجح نادي الوداد البيضاوي المغربي في إنهاء صفقة الليبي مؤيد اللافي مهاجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري.
ووفقا لقناة ”الرياضية“ المغربية، فإن المهاجم الليبي وقع على عقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع الوداد.
مؤيد اللافي سيكون الصفقة الثالثة للوداد هذا الصيف، بعد نجاح فريق العاصمة المغربية في إعادة المهاجم أيوب الكعبي مرة أخرى بعد نهاية عقده مع فريقه الصيني، بالإضافة إلى إنزو زيدان نجل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.
اهداف ومهارات اللاعب مؤيد اللافي
#مويد_اللافي_شبابي pic.twitter.com/xkcVGvMXMT
— صحيفة المدرج الشبابي (@almdrjalshababy) January 8, 2018
يذكر أن الوداد تعادل سلبيا مساء أمس الخميس أمام غريمه الوداد في قمة الدوري المغربي.
ويتخلف الرجاء في المركز الثاني بترتيب الدوري المغربي بـ48 نقطة خلف الوداد صاحب الصدارة بـ49 نقطة.
ويلتقي الوداد بالأهلي المصري في منتصف أكتوبر المقبل بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.